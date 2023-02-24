Finans
24 Şubat 2023 - 14:00

Dolarda zelzele yaratan tahmin! Açık tarih verdi: O gün zirveye oturacak!

Döviz kurlarının dalgalı bir şekilde seyir etmesi sonucu birçok ekonomist uyarı üstüne uyarı yaptı. Bu uyarılardan bir tanesi de Dolar için gerçekleşti. Ünlü Ekonomist Selçuk Geçer dolar kuru için açıklama yaptı. Dolar yatırımcılarının 2 hafta sonrasını beklemeleri gerektiğini ifade edildi. Ülkemizdeki birçok yatırımcı dolar kurunun hangi yöne doğru gideceğini öğrenmeye çalışıyor. Selçuk Geçen yapmış olduğu açıklamalarla birlikte aklı karışık dolar yatırımcılarını uyardı. Detaylar haberimizde...

Finans
24 Şubat 2023 - 14:00
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Dolarda zelzele yaratan tahmin! Açık tarih verdi: O gün zirveye oturacak!
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Kurlarda yaşanan dalgalanmalar ve altın kurunda bulunan dalgalanmanın daha da hızlı olmasıyla birlikte yatırımcıları da içten içe bir korku sardı. Altın fiyatlarının ani bir şekilde düşmesi ve dolar kurunun yükselişiyle beraber açıklamalar da ardı ardına geliyor.

ELİNDE DOLAR BULUNANLAR DİKKATLİ OLSUN

Gündemden çoğu zaman düşmeyen bu ikili hakkında yapılan iddialar hiç bitmiyor. Dolar kuru için hızlı bir şekilde artış yapacağı iddiaları piyasada bulunurken Selçuk Geçer açıklamalarda bulundu. Para piyasaları uzmanı ekonomist Selçuk Geçer, 2 hafta sonraya dikkat çekerek yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirtti.



Elinde dolar bulunan yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini ileten ünlü ekonomist Selçuk Geçer, 2 hafta daha beklemelerini işaret etti. Ülkemizde birçok kesim tarafından yatırım yapılmasa bile büyük merak konusu olan doların akibetinin ise ne olacağı henüz belirsizliğini koruyor.

SELÇUK GEÇER REKOR DOLAR KURU TAHMİNİ YAPTI

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in tahminlerine göre Türkiye'nin elinde bulunan sıcak para kaynaklarının bittiği iddia edildi. Dolar kurunun gelecek haftalarda yükselmesini bekleyen ünlü ekonomist tahminlerini de aktardı.

Dolar kurunun 24 TL - 25 TL seviyelerinde işlem görmesinin beklendiğinin altı çizildi. Ünlü ekonomist yaşanacak dolar artışı hakkında kritik tarihi de takipçilerine iletti. Elinde doları olan yatırımcının ise diş sıkmasının gerektiği hatırlatıldı.

dolar

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Ahmetcan Korur
Ahmetcan Korur
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