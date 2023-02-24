Dolarda zelzele yaratan tahmin! Açık tarih verdi: O gün zirveye oturacak!







ELİNDE DOLAR BULUNANLAR DİKKATLİ OLSUN







SELÇUK GEÇER REKOR DOLAR KURU TAHMİNİ YAPTI

Kurlarda yaşanan dalgalanmalar ve altın kurunda bulunan dalgalanmanın daha da hızlı olmasıyla birlikte yatırımcıları da içten içe bir korku sardı. Altın fiyatlarının ani bir şekilde düşmesi ve dolar kurunun yükselişiyle beraber açıklamalar da ardı ardına geliyor.Gündemden çoğu zaman düşmeyen bu ikili hakkında yapılan iddialar hiç bitmiyor. Dolar kuru için hızlı bir şekilde artış yapacağı iddiaları piyasada bulunurken Selçuk Geçer açıklamalarda bulundu. Para piyasaları uzmanı ekonomist Selçuk Geçer, 2 hafta sonraya dikkat çekerek yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirtti.Elinde dolar bulunan yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini ileten ünlü ekonomist Selçuk Geçer, 2 hafta daha beklemelerini işaret etti. Ülkemizde birçok kesim tarafından yatırım yapılmasa bile büyük merak konusu olan doların akibetinin ise ne olacağı henüz belirsizliğini koruyor.Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in tahminlerine göre Türkiye'nin elinde bulunan sıcak para kaynaklarının bittiği iddia edildi. Dolar kurunun gelecek haftalarda yükselmesini bekleyen ünlü ekonomist tahminlerini de aktardı. Dolar kurunun 24 TL - 25 TL seviyelerinde işlem görmesinin beklendiğinin altı çizildi. Ünlü ekonomist yaşanacak dolar artışı hakkında kritik tarihi de takipçilerine iletti. Elinde doları olan yatırımcının ise diş sıkmasının gerektiği hatırlatıldı.