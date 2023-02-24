Dolarda zelzele yaratan tahmin! Açık tarih verdi: O gün zirveye oturacak!

Kurlarda yaşanan dalgalanmalar ve altın kurunda bulunan dalgalanmanın daha da hızlı olmasıyla birlikte yatırımcıları da içten içe bir korku sardı. Altın fiyatlarının ani bir şekilde düşmesi ve dolar kurunun yükselişiyle beraber açıklamalar da ardı ardına geliyor.
ELİNDE DOLAR BULUNANLAR DİKKATLİ OLSUNGündemden çoğu zaman düşmeyen bu ikili hakkında yapılan iddialar hiç bitmiyor. Dolar kuru için hızlı bir şekilde artış yapacağı iddiaları piyasada bulunurken Selçuk Geçer açıklamalarda bulundu. Para piyasaları uzmanı ekonomist Selçuk Geçer, 2 hafta sonraya dikkat çekerek yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirtti.
Elinde dolar bulunan yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini ileten ünlü ekonomist Selçuk Geçer, 2 hafta daha beklemelerini işaret etti. Ülkemizde birçok kesim tarafından yatırım yapılmasa bile büyük merak konusu olan doların akibetinin ise ne olacağı henüz belirsizliğini koruyor.