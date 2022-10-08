EKONOMİ
08 Ekim 2022 - 14:27

Dolardaki hareketlilik borsaları alt üst etti!

ABD'de tarım dışı istihdam Eylül'de 263 bin artarak beklenen rakamın üzerine çıktı. Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentiler, ABD istihdam verilerinin beklentileri aşmasının ardından 75 baz puan yükseldi. Dolar yükseldi ama borsa, altın, euro ve sterlin düştü.

EKONOMİ
08 Ekim 2022 - 14:27
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Dolardaki hareketlilik borsaları alt üst etti!


New York borsası, ABD istihdam verilerinin beklentileri karşılaması ve Fed'in agresif faiz artırımına ilişkin korkuların artmasıyla haftanın son işlem gününde keskin bir düşüşle kapandı. Dow Jones Endeksi 600 puandan fazla kapanarak yüzde 2.11 düşüşle 29.296.79 puana geriledi. S&P 500 Endeksi yüzde 2,80 düşüşle 3,639,66 puana ve Nasdaq Endeksi yüzde 3,80 düşüşle 10,652,41 puana geriledi.

S&P 500 Endeksindeki hisse senetlerinin yüzde 94'ü dün düştü, endeksin üç haftadaki en büyük düşüşü bu oldu.



Dolardaki hareketlilik borsaları alt üst etti!

FED’DEN 75 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLENİYOR

ABD faiz oranı vadeli işlemleri, Fed'in Kasım ayında oranları 75 baz puan artırması için yüzde 92 şans veriyor. Veriler yayınlanmadan önce oran yüzde 85,5 idi.

Analistler, istihdamda beklenenden daha iyi olan düşüşün ve işsizlik oranının sıkı bir işgücü piyasasına işaret ettiğini ve Fed'in agresif faiz artırımlarına karşı direncin devam ettiğini belirtti. Fed, Eylül toplantısında faiz oranlarını 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti. Ülkenin yüksek enflasyonu, kilit faiz oranlarını arka arkaya üç kez artırdı.

Bu arada, Fed yetkilileri “şahin” olmaya devam etti, ancak New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonu kontrol altında tutmak için daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olduğunu söyledi. Çok yüksek enflasyon ve Fed'in olması gereken yerden uzak olduğu gerçeği göz önüne alındığında Williams, faiz oranlarının yaklaşık yüzde 4,5'e çıkarılması gerektiğini söyledi. 'Büyümenin pozitif olmasını bekliyoruz, ancak işsizlik oranının artmasını bekliyoruz' ifadeleri kullanılırken diğer taraftan ABD doları verileri yükselirken altın, euro ve sterlin düştü. ABD dolarının diğer altı ana para birimi karşısındaki değerini ölçen Dolar Endeksi dün yüzde 0,5 yükselirken İngiliz sterlini dolar karşısında yüzde 0,7 düştü.

Tüm bun gelişmeler devam ederken altının onsu haftayı 1694 dolardan kapattı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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