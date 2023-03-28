Doları, altını, borsada parası olanlar dikkat! İslam Memiş alım tarihi verdi: Bu tarihten sonra el değmeyecek!







İSLAM MEMİŞ GÜNCEL PİYASA YORUMLARI







Altın ve dolar yatırımcısı vatandaş internet üzerinden uzmanların piyasa ile ilgili yorum ve uyarılarını yakından takip ediyor. İslam Memiş piyasa ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İslam Memiş haftalık olarak piyasa ile ilgili yorumlarını yapmaya devam ediyor. İslam Memiş'in son piyasa yorumları şu şekilde; 'Para piyasaları sakin başladı. Kâr satışları devam ediyor. İki haftadır piyasalarda banka iflasları sebebiyle tedbir alınmış ve kâr satışlarına gereksinim duyuluyordu. Dolar karşısında bütün diğer yatırım araçları değer kazanmıştı. Bu hafta kâr satışları ve normalleşme yaşanacak. BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 5 bin 31 puanla kapattı. Bu hafta 5 bin 150 puan ve 5 bin 250 puan seviyelerinde bir toparlanma yaşanmasını bekliyorum. Bu hafta pozitif seyir devam edebilir. Destek seviyesi için 4 bin 950 puan seviyesi devam ediyor. Dolar kuru ekranlarda 19.08 TL, piyasada 19.38 TL seviyelerinde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ekranda 19.05 TL, piyasada 19.35 TL seviyeleriyle kapanmıştı. Dolar yatırımı için orta ve uzun vadede pozitif tahminim devam ediyor.Kısa vadede ise baskılama kalıcı olmayacak. Geçtiğimiz hafta Euro paritesi 1.0760 seviyesinden tamamlandı ve bu haftaya 1.0752 seviyesiyle başladı. Euro paritesi için 1.0635 destek seviyesi, 1.0830 direnç seviyesi devam ediyor. Geri çekilmeler kalıcı olmayacak. Euro yatırımı için de orta ve uzun vadede pozitif görüşüm sürüyor. ONS altın geçtiğimiz haftası 1.978 dolar seviyesinden tamamladı ve bu hafta 1.970 dolar seviyesiyle başladı. Bu haftaya 1.958 dolar seviyesi için destek seviyesi, direnç seviyesi için 1.998 dolar denilebilir. Eğer 1.958 dolar aşağı yönlü giderse 1.948 dolar seviyeleri denenebilir. Bu hafta kâr satışları olacak. Gram altın geçtiğimiz hafta 1.216 TL, piyasada 1.237 TL seviyesiyle kapandı. Bu hafta düşüşle başlayan gram altın ekranda 1.213 TL, piyasada 1.234 TL seviyelerinde işlem görüyor. Kısa vadede kâr satışları sürecek. Ekranda 1.150-1.170 TL, piyasada 1.170-1.190 TL seviyelerinin olmasını öngörüyorum. Gram altın için de orta ve uzun vadede pozitif seyir devam ediyor. ONS gümüş geçtiğimiz haftayı 23.23 dolar seviyesiyle kapattı ve bu haftaya 23.03 dolar seviyesiyle başladı. Bu hafta ONS gümüş için de kâr satışları olacak. Kısa vadede 22.80 dolar destek seviyesi, dolar seviyesi 23.50 dolar direnç seviyesi olacak. Orta ve uzun vade için gümüş hala ucuz. ONS gümüş hedefi 24, 26 dolar olarak ilerliyor. 22.80 dolar seviyesi alım bölgesi. Bugün ve yarın kâr satışları ön planda olacak. Dolar karşısında her yatırım aracı ucuz.'