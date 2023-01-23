Doları olan aylardır ne kazandı ne kaybetti! Büyük tufan şimdi başlıyor: Selçuk Geçer bangır bangır bağırdı! O tarihte 7 TL birden fırlayacak













SELÇUK GEÇER DOLAR TAHMİNİ

Ekonomist Selçuk Geçer, yeni yılda dolar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu: “Paranız varsa hemen dolara yatırım yapın!'. Geçer, en çok dolar yatırımcısının kazandığını belirtti. Ekonomist Geçer, dolar hakkında daha fazla ayrıntı verdi ve doların 24 TL'ye ulaşacağı tarihi duyurdu.Döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle borsa her geçen gün yükselmeyi sürdürüyor, hiçbir yatırımcı veya yatırım yapmak isteyen hiç kimse uzman görüşü olmadan parasına değer vermemelidirBu konuda en çok yorum yapılan ekonomistlerden biri olan Selçuk Geçer, dolar hakkında önemli bir detay verdi. İşte kazanmak isteyen yatırımcılar için önemli açıklamalar.Selçuk Geçer, YouTube ve TV kanallarında yatırımcılarıyla yorumlarını paylaşmaya devam ediyor. Ünlü ekonomist Geçer, bu sefer dolar yorumlarını takipçileriyle paylaştı. Geçer, açıklamasına ek olarak doların 24 liraya ulaşmasının beklendiği bir tarihe de değindi. Ekonomist Selçuk Geçer, 2022'de enflasyonun %84'ü bulacağını ve Doların geçen yıl %39 değer kazanacağını belirtti. Geçer, 22 Aralık asgari ücret açıklaması sonrasında asgari ücretin enflasyonu düşüreceğine dair söylentilerin dolaştığını iddia etti; 2023'ün ilk üç ayında enflasyonun hızlanması sonucunda yeni zirvelere ulaşacağını belirtti. Bu artışın doları da etkileyeceğinin altını çizdi. Selçuk Geçer, doları baskılamak için büyük kaynakların israf edildiği konusuna parmak bastı. Bu baskıların devamlı olamayacağına değinerek, doların bir şekilde eski seviyesine döneceğinin de vurgusunu yaptı. Ünlü ekonomist bu sözlerin ardından ilk birkaç ayda doların yaklaşık 24 lira gibi reel bir seviyeyde olacağını belirtti.