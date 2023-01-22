Doları olan ayrı olmayan ayrı yandı! Selçuk Geçer 'kurtulun' dedi: Akıllara zarar o rakamı açıkladı!







MERKEZ BANKASI YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ







EURO-DOLAR RİSKİ DEVAM EDİYOR

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Dolar tahminiyle gündem yaratan Selçuk Geçer, yeni tahminiyle herkesi şaşırttı. Dolardaki düşüşün önemli olmadığını belirten Geçer, dolar tahminleriyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Piyasada hızlı bir gelişme yaşanmasına rağmen ünlü ekonomist Selçuk Geçer 3 Haziran Cuma günü imada bulundu. Dolar kuru ile ilgili soruları yanıtlayan Geçer, kafalardaki soruları tek tek aydınlattı. İşte Selçuk Geçer'in açıklamaları...Tüm para birimlerinde yükselişin süreceğini vurgulayan Selçuk Geçer, “Sadece Euro ile dolar ya da Euro ile Sterlin ya da dolar ile Sterlin arasında ufak iniş çıkışlar olabiliyor.” Dedi. Geçer, bu durumun temel sebebinin eşitlikler olduğuna işaret ederek, euro/dolar kurunun 1,3'ün üzerine çıkması durumunda euro açığının kapanacağını söyledi. Doların hızlandığını belirten Geçer, euroda görülen artışın daha az olduğunu vurguladı. Bunun yanı sıra euronun yükselişini ve doların düşüşünü görmenin başka bir yolu olduğunu da sözlerine ekleyen Geçer, Fed'in önemli bir faktör olduğunu sözlerine ekledi.Selçuk Geçer: “Faizi artıracaklarını söylediler. Ama pozitif ortama geçmeleri etkili olacak mı? FED faizleri artırmaya devam edecek. Duruma bağlı olarak 75 baz puanlık faiz artırma gündeme gelebilir.” Merkez bankası ağırdan aldığı takdirde, parite düşüş eğiliminde olacak, euro düşebilir dedi. Bu bağlamda euro ve doların değişebileceğini söyleyen Geçer, Avrupa Merkez Bankası'nın yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.Halen zararda olduğumuz konusuna değinen Geçer, 3 haneli enflasyonun çok net bir şekilde geldiğini söyledi. Rakamda maksimum seviyenin devam edeceğini belirten Geçer, enflasyonun daha da başlayacağını ve dörde çıkabileceğini belirtti. Enflasyonun düşmeyeceğini belirten Selçuk Geçer, düşüş beklemenin anlamsız olduğunu sözlerine ekledi. Geçer, doların kısa sürede 17 seviyesini aşacağını ve yıl bitmeden 25 seviyesini göreceğini belirtti. Selçuk Geçer, Türkiye'de kırılma olabileceğine dikkat çekerek, ,”Dolarda 5 katlık artar bu süreç bizi 90 baz faize artırmaya götürür. Dolarda her an büyük bir kırılma olabilir. Çok sert kırılmayla karşıya karşıya kalabiliriz. Bütün sistem çöker ve kur tekrar patlar. Yüzde 90’lık faiz ortamında kuş kıpırdamaz.” İfadelerine yer verdi. Türkiye ekonomisinde büyük bir risk olduğunu sözlerine ekleyen Geçer, yüzde 10'luk bir kur hareketinin bile 18 TL'lik artışa neden olduğunu vurguladı. Faizlerin işe yaramadığını kaydeden Geçer, "Ben olsam faizi sıfır yapardım" dedi. Selçuk Geçer, faizlerin sıfırlanması halinde bunun yürümesinin mümkün olduğunu vurgularken, Selçuk Geçer, Cuma gününün kritik olduğuna işaret etti. Geçer, bu süreçte küçük geri çekilmelerin olabileceğini, bu durumun kısa vadeli olduğunu ve risklerin devam edeceğini vurguladı.Açıklamalarıyla herkesi şaşırtan Selçuk Geçer, vatandaşların dolardan kurtulması gerektiğini açıkladı. Bu durumun ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek, Geçer 16 seviyesinin düşüş değil sadece 0,05'lik bir değer kaybı olduğunu belirtti. Dolar endeksinin 101'e ulaştığını sözlerine ekleyen Geçer, doların yükselişinin devam edeceğine değindi.