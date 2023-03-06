Doları olan çıldıracak, olmayan üzülecek! Dolar o tarihte 25 TL'ye fırlayacak

Doları olanlara uyarı verildi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, doları olan vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Dolar 25 TL olacak dedi. Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş son dakika
yaptığı açıklamada, elinde dolar olan ve iyi dolar borcu olan vatandaşlara kötü haberi verdi. Hem dolar yorumları hem de gram altın yorumlarıyla çok tartışılan Ekonomist, doların 25 TL olacağı tarihi açıkladı. Doları olanlar o güne kadar dayansın. Çünkü dolar resmen patlıyor.
Altın ve para piyasalarında dalgalanma devam ederken, vatandaşlar ve yatırımcılar merakla tahmin ve uzmanların açıklamalarını izliyor. Uzman İslam Memiş, yeni dolar ve altın tahminlerini açıkladı. Özellikle dolar fiyatlarından bahseden ünlü Ekonomist, doların 25 TL olacağı günü açıkladı. Doları olanlar bu habere sevinecek ama dolar borcu olanlar yıkılacak.
ONS ALTIN 2 BİN DOLAR SEVİYESİNDE KIRILMA
İslam Memiş'in ilk yorumu gram altın fiyatıyla ilgili oldu. İslam Memiş, altının gram fiyatının bugünkü değerinin çok altında olduğuna dikkat çekerek, yatırım yapmak isteyenlerin bedava altın alabileceklerini söyledi. Memiş ayrıca, altının ons başına 2 bin dolar seviyesinin çıkış noktası olduğunu ve düşüşün ardından 2 bin 300 dolara çıkmasını beklediğini kaydetti. Memiş, bu yıl altının fiyatının 2 bin doların üzerine çıkacağını kaydederek, 2023 yılı Haziran ayında altının gram fiyatının 1.550 TL olmasını beklediğini söyledi.
DOLAR 25 TL'YE KADAR ÇIKACAK
Ekonomist İslam Memiş, Türkiye iç piyasasında doların değer kaybetmesi nedeniyle altının gram fiyatının düştüğünü sözlerine ekledi ve seçim sonrası baskının zayıflaması nedeniyle doların ciddi şekilde yükseldiğini ifade etti. Seçim döneminde olmamız nedeniyle dolar üzerindeki baskının devam edeceğini sözlerine ekleyen İslam Memiş, şöyle dedi; "Altın ucuz değil resmen bedava. Argümanım yıllık getirilere dayanıyor. Dolar üzerindeki baskının çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Özellikle Haziran ayından sonra 24 TL-25 TL'ye kadar çıkabilir. Tutması biraz zor' dedi.