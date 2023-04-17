Doları olanın uykuları kaçacak! 20 yıl sonra ilk kez oldu

KKM uygunlanmaya başlanırken Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat hesaplarını barındırması ve dolar kuru üzerinde yaşanarak artışlar hesaplarda yer aldı. Ekonomistler tarafından döviz rezervi olarak ele alındı. Cumhuriyet tarihinde rekor kırılırken hesaplarda bulunan döviz miktarının tüm zamanların en üst seviyesine geldi. TCMB küresel piyasalar ve yabancı ülkelerin merkez bankalarının kararları verilirken rekor enflasyon üzerinden faiz indiriminde karara varılarak politika faizini 8.5 seviyelerine düşürüldü.
KKM UYGULAMASI DERT OLDUTürkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, özellikle son dönemlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, faiz nedeniyle enflasyon sonuçtur bilgisi üzerinden karar veren TCMB Başkanlarının görevden alınmasıyla gündem yaratıldı.
AKP'nin ekonomiyle mücadelesiyle Merkez Bankası, yaz aylarından bu zamana kadar dolar kurunda yatay bir izlenimle KKM hesaplarına parası olan vatandaşlarla yeni karara varıldı. Türkiye ekonomisinde yük haline gelen durumlarla beraber ağırlaşmalar yaşandı. Alaattin Aktaş, Atilla Yeşilada, Selçuk Geçer ve ekonomi piyasalarında bilinen onlarca ekonomistin sunduğu bilgilere bakılarak 21 Aralık 2021 tarihinde hayata geçen ve Aralık 2022'de bir yıl uzatılan KKM uygulaması, tam anlamıyla AKP'nin önünde engel haline geldi.