Doları olanın uykuları kaçacak! Dolar fiyatlarının zirve yapacağı tarih belli oldu!







GEÇER'DEN BEKLEME ÇAĞRISI GELDİ







Döviz kuru üzerinde yaşanan hareketlilik üzerine altın ve dolar kurunda ki dalgalanmaların hızlanmasıyla beraber vatandaşlar ve yatırımcılar konuyu yakından takip ederken altın fiyatlarında ki düşüş gözleri korkuttu. Dolar kurundaki yükseliş üzerinde uzmanlardan açıklamalar geldi. İşte, Selçuk Geçer'den 2 hafta daha bekleyin uyarısı.Para piyasaları uzmanı olan Selçuk Geçer dolar ve altın hakkında yaptığı çeşitli yorumlara bir yenisi daha eklendi. Geçer, 2 hafta sonrasını işaret ederken doları olanların beklemesi gerektiğine vurgu yaptı. 2 hafta daha beklemesi gerektiğini söyleyen Geçer tarih vermesiyle vatandaşlar gelen tahminler doğrultusunda harekete geçti. Uzman isim Selçuk Geçer, yaptığı tahmin açıklamalarına dair Türkiye'nin elindeki sıcak paranın tükendiğini söylerken dolar kurunda iki hafta içerisinde depremler yaşanarak yükseleceğini belirtti. Doların önümüzde ki dönemlerde 24-25 TL olacağının altını çizdi.