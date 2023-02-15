Doları olanlar aman dikkat! Dolar ok gibi fırladı: Daha da yükseleceği o tarih belli oldu! Dolar fiyatları Kahramanmaraş depremi nedeniyle fırladı. Daha da yükseleceği konuşuluyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi ekonomi piyasasını da vurdu. Dolardaki bu artışın bir süre daha devam edeceği öngörülüyor. İşte doların en yüksek olacağı o tarihler ve diğer detaylar...
DOLARDAKİ YÜKSELİŞ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?Dolar yükseliyor ve bu yükselişin daha da süreceği belirtildi. Kahramanmaraş depremi ekonomi üzerine olumsuz etkiler göstermeye başladı. Dolar fiyatları arttı ve daha da artacak. İşte diğer ayrıntılar...
Doların fiyatı 19 TL'yi geçerek tüm zamanların en yüksek miktarını gördü. Ara sıra 18,85 TL'ye düşse de dolar kurundaki yükseliş devam ediyor. Borsa İstanbul doların bu hızlı yükselişi karşısında bir dizi tedbir almaya hazırlandığı belirtildi. Dolardaki yükselişin bir süre daha süreceğini belirten yetkililer, yatırımların dikkat edilerek yapılması gerektiğini belirtti. Parça parça alımların yapılması, bütün parayı tek bir hisse senedine yatırılmaması ve grafiklerin iyi okunması gerektiği yapılan uyarılar arasında yer almaktadır.