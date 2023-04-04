Doları olanlar aman dikkat! Merkez Bankası'ndan talimat geldi: Dolar kuru ona sabitlendi!







MERKEZ BANKASI DOLAR KURU







Dolar yatırımı yapan ya da dolar alacak vatandaşlar ile ilgili alınan kararlar netleşmeye başladı. Peki dolar kuru ile ilgili Merkez Bankası kararları ne oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Seçim günü yaklaştıkça dolar kurundaki yükseliş de hız kesmeden devam ediyor. Güncel olarak dolar 19.40 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ziraat Bankası Eski Genel Müdürü Şenol Babuşçu tarafından yapılan dolar kuru ile ilgili açıklamalar da hayli dikkat çekici. Babuşçu, Merkez Bankası'nın dolar ile ilgili talimat verdiğini ve döviz satış kurunun en az 19.45 dolar olarak uygulanmasını söylediğini belirtti.Babuşçu Merkez Bankası'nın bankalardan bireysel döviz satışında dolar kurunun 19.45 TL olarak uygulanmasını istediğini, internet üzerinden yapılan satışlar için de 19.55 seviyelerinin ayarlanmasını istediğini belirtti ve bu karar sonrasında Kapalıçarşı döviz kuru 19.50 seviyesine çekildi. Şenol Babuşçu sosyal medya üzerinden de yaptığı açıklamaya göre Nisan ayı içinde eurobond ihrac planlandığı ile ilgili bir bilgi paylaşıldığını, daha önce de söylediği gibi yurt dışı kaynak bulunması gereği ile ilgili yetkililerin de ortak paydada buluştuğunu düşündüğünü söyledi.