Doları olanlar aman dikkat! O tarihi beklemeyen zarar edecek: Selçuk Geçer açıkladı













Türkiye'nin reel sektör dolar kuru 28 TL'nin üzerine çıkarken, ihracatçılar artışın göstergelere yansımadığından şikayet ediyor. Bu da yükselen doların sektörü olumsuz etkilediğini gösteriyor. Selçuk Geçer, yatırımcıları ve dolar sahiplerini uyardı: "Elinizdeki doları tutun ve satmayın." Dedi. Seçimden sonra doların değer kazanmasının hızlanacağına dikkat çeken Geçer, yatırımcıları daha temkinli olmaları konusunda da uyardı.Yatırımcılar, döviz piyasasında dalgalanma riski göz önüne alındığında, uzun vadeli bir yatırım stratejisi oluşturmak için doları satmamalıdır. Bu nedenle, daha güçlü bir doların etkisini en aza indirerek mali açıdan daha güvende olabilirsiniz. Selçuk Geçer'in doların yükselmeye devam edeceğine dair açıklaması yatırımcılar tarafından ciddiye alınmalı. Yatırımcılar, uzun vadeli bir yatırım stratejisi yapmak için doları satmamalıdır. Yükselen dolar sektörü olumsuz etkilemeye devam ederken, yatırımcıların finansal açıdan güvende kalmaları için doğru kararlar almaları önemlidir. NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!!!