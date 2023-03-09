Finans
09 Mart 2023 - 22:00

Doları olanlar aman dikkat! O tarihi beklemeyen zarar edecek: Selçuk Geçer açıkladı

Dolara sahip olanlar buna dikkat edin… Ekonomist Selçuk Geçer doların 40 Türk Lirası olacağını söyleyerek çok net bir tarihe değindi! Yükselişinin devam etmesinden endişe eden yatırımcılar, doların geleceği hakkında tavsiye almak istiyor. Bu konuda Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinden Selçuk Geçer, dolardaki değerlenmenin devam edebileceğini ve hatta 40 TL'ye ulaşabileceğini söyledi. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…

Finans
09 Mart 2023 - 22:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Doları olanlar aman dikkat! O tarihi beklemeyen zarar edecek: Selçuk Geçer açıkladı
TAKİP ETTAKİP ET


Türkiye'nin reel sektör dolar kuru 28 TL'nin üzerine çıkarken, ihracatçılar artışın göstergelere yansımadığından şikayet ediyor. Bu da yükselen doların sektörü olumsuz etkilediğini gösteriyor. Selçuk Geçer, yatırımcıları ve dolar sahiplerini uyardı: "Elinizdeki doları tutun ve satmayın." Dedi. Seçimden sonra doların değer kazanmasının hızlanacağına dikkat çeken Geçer, yatırımcıları daha temkinli olmaları konusunda da uyardı.

dolar



Yatırımcılar, döviz piyasasında dalgalanma riski göz önüne alındığında, uzun vadeli bir yatırım stratejisi oluşturmak için doları satmamalıdır. Bu nedenle, daha güçlü bir doların etkisini en aza indirerek mali açıdan daha güvende olabilirsiniz.

Selçuk Geçer'in doların yükselmeye devam edeceğine dair açıklaması yatırımcılar tarafından ciddiye alınmalı. Yatırımcılar, uzun vadeli bir yatırım stratejisi yapmak için doları satmamalıdır. Yükselen dolar sektörü olumsuz etkilemeye devam ederken, yatırımcıların finansal açıdan güvende kalmaları için doğru kararlar almaları önemlidir.

NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!!!

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ