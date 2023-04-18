Finans
18 Nisan 2023 - 07:30

Doları olanlar bu haber size! Döviz hesaplarına flaş müdahale: Hemen kontrol edin

TCMB, Türkiye'de döviz talebini artırabilecek tüm girişimleri yasaklamaktadır. Ancak, dolar/TL kurundaki istenmeyen artış devam ettiği için, bazı ekonomistler döviz mevduatlarının tamamen dondurulacağı iddialarını dile getirmektedir.

Finans
18 Nisan 2023 - 07:30
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Doları olanlar bu haber size! Döviz hesaplarına flaş müdahale: Hemen kontrol edin
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Günboyu'dan Gökmen Örkmez'in haberine göre, Türkiye'de seçimlere kısa bir süre kala "seçim ekonomisi" adı altında bir dizi önlem alınıyor. Dolar/TL paritesinin 20 TL seviyesinin üzerine çıkmaması için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "arka kapı" müdahalelerine devam ediyor ve bankaların döviz işlemlerine yönelik kısıtlamalarını sıkılaştırıyor. Dolar kuru Haziran ayından bu yana 18 bandına sıkışmış olsa da, son zamanlarda artan deprem felaketlerinin etkisiyle birlikte yeniden hareketlenerek 19.40 seviyesine kadar yükseldi.

Türkiye'de yaşanan kriz, "ikili kur" adı verilen bir durumun ortaya çıkmasıyla daha da kötüleşti. Kapalıçarşı'da doların 20.10 TL'ye kadar yükselmesi, ekonomistlerin "ikili kur" yaşandığı yönündeki iddialarını güçlendirdi. Bazı iktisatçılar, ihracatçıların da bu süreçte üçüncü bir kur yaratabileceği uyarısında bulundu.



2021 yılının son çeyreğinde yaşanan benzer bir dolar krizinin ardından, ekonomi yönetimi Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını hayata geçirdi. Ancak bu uygulamanın sürdürülebilir olmadığına dair eleştiriler mevcut ve birçok ekonomist, uygulamanın sona ermesi durumunda yeni bir döviz krizi yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

para

BANKADA BİRİKMİŞ DOLARI OLANLARI KORKUTAN UYARI

Birikmiş dolarları olanlar için endişe verici bir uyarı geldi. Ekonomik göstergelerin kötüye gitmesi, enflasyonun kontrol edilememesi ve cari açığın rekor seviyelere çıkması gibi faktörlere bir de Kahramanmaraş depreminin yarattığı hasar eklenince, Türkiye'nin nasıl bir yol izleyerek bu maliyeti karşılayacağı belirsizliğini koruyor. Atilla Yeşilada isimli bir ekonomist ise Merkez Bankası'nın döviz işlemlerine yönelik yasakları artırarak nihai olarak döviz mevduatlarını dondurabileceği yönünde iddialarda bulundu.

2001 yılında Türkiye'de dalgalı kur rejimine geçilmesinden bu yana, böyle bir yasak uygulanmadı. Ancak, TCMB'nin bankalara gönderdiği yazılar ve şirketlerin Kapalıçarşı'da dolaşımdaki tüm dövizleri stoklaması, yatırımcıların endişelerini arttırdı. Yeşilada, Paraanaliz.com'daki köşesinde, ekonomi yönetiminin seçimlere kadar Türk lirasını korumak için aldığı kararları sıraladı ve 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin Türkiye'nin geleceğini belirleyeceğini söyledi.

Yeşilada, "Sıradaki adım döviz mevduatını dondurmak" başlıklı yazısında büyük felaketlerin bazen toplumların yeni bir sayfa açarak daha hızlı kalkınmasına yardımcı olduğunu ancak bazen de insanların felaketlerden ders almadığını söyledi. COVID-19 pandemisi sonrasında, çoğumuzun hiçbir şey olmamış gibi eski davranışlarımıza dönmesi, insanlığın miyopluğunun acı bir örneği olarak kabul edildiğini ifade etti. Rejimin ise felaketlerden ders almadığını ve hasta tedaviye cevap vermiyorsa, dozu ikiye katladığını vurguladı. Berat Albayrak'ın fiyaskosundan sonra, Yeni Ekonomi Modeliyle ekonominin ağır yaralandığını belirtti.

Bu rejim, nesiller boyu psikolojik travmalar yaratacak deprem gibi bir olaydan bile fırsat yaratmaya çalışıyor. Ancak bu fırsat, muhalefeti, hatta Kürt ve Alevileri bertaraf etmekten, seçimi öteleyerek rant hortumunun ömrünü uzatmaya kadar uzanıyor.

Dünya kamuoyunun merhametine sığınarak birkaç kuruş yardım alıp müteahhitlere dağıtmak gibi yararlar sağlamak adına, deprem bölgesinde yeniden inşaata başlamak gibi acil eylemler yapılıyor. Ancak bu eylemlerin planlanmadan gerçekleştirilmesi, yandaşlara rant sağlarken, henüz acısı dinmemiş depremzedelere sahte umutlar sunuyor.

Eğer seçim ertelenecekse, hatta 18 Hazirana kadar bile kalacaksa, deprem harcamalarını seçim harcamalarını kısmadan gerçekleştirmek şart. Aksi takdirde seçmenler küser ve depremde ciddi kayıplar yaşayan yandaş iş kesimi, seçim kampanyasının finansmanında hasis davranmaya başlar.

Ekonomi zaten harıl harıl büyürken, deprem harcamalarının da ekonomik büyümeye katkı sağlayacağı düşünülüyor. Ancak bu, enflasyon ve cari açığın katlanılamaz hale getirilmesine sebep olabilir. Bu nedenle, meslektaşım Güldem Atabay'ın da vurguladığı gibi, ekonomistlerin yıllardır yaptığı uyarılara kulak tıkayan ve paralı kadrolarıyla işin uzmanlarını düşmanlaştıran bir yönetim anlayışı, faiz enflasyonunun nedeni olarak algılanarak, ekonomik krizin büyümesine sebep olabilir.

Saray aklı, para uğruna meslek şerefini satan ekonomistler ve rütbe uğruna cehaletin onlara yasakladığı postlara yapışıp ekonomiye yön veren bakan ve bürokratlardan oluşuyor. Bu nedenle, döviz rezervleri swap hariç eksi 47 milyar dolara indirilerek merkez bankasının ilk depremde TL üzerinde yaratacağı enkaz gibi, ekonomik sonuçları olacak kararlar alınması oldukça riskli olabilir.

TCMB, enflasyon ve cari açık yükselirken, nominal döviz kuru sabit tutmanın ekonomik maliyetini anlayamayacak kadar ilkel bir beşeri yapıya sahip. Ancak döviz kurunun milim yükselmesine izin vermemek için döviz rezervi hızla eriyor. Kavcıoğlu'nun yapması gereken şey, dövizde serbest piyasa rejimini terbiye etmek ve döviz işlemlerini denetim altına almaktır. Bu çaba, ekonomi kuramlarına aykırı olsa da, Türkiye'nin ithalata bağımlı yapısı nedeniyle döviz talebi her zaman artacaktır. Ancak bu kaygı verici gelişmeler, ekonomide yön değişikliği beklemeyi gerektirmiyor. RTE rejimi, hasta tedaviye cevap vermediğinde dozu ikiye katlamaktan vazgeçmeyecektir. Önümüzdeki haftalarda alınacak tedbirler, devaluasyon baskılarını dizginlemek için belli olacaktır.

"BİREYLERİN DÖVİZ MEVDUATI DONDURULACAK YA DA BU MEVDUATI KULLANIM HAKLARI BÜYÜK ÖLÇÜDE SINIRLANACAK"

Bireysel döviz mevduatına getirilen kısıtlamaların ardından, şimdi de kurumsal döviz mevduatı donduruldu ve iş dünyasının tüm serbest döviz birikimi KKM'ye kitlendi. Ancak, bireysel döviz mevduatıyla ilgili kısıtlamaların da artması ve hatta bu mevduatın kullanım haklarının büyük ölçüde sınırlandırılması bekleniyor. Zira artık dolar zenginleri bile kayırmak mümkün değil, çünkü havuzda su bitti. Bu durumda, döviz mevduatını hesaplar arasında transfer etmek veya bankadan çekmek de sınırlanabilir.

Bu gelişmelerin ardından, milyonerlerin %55'ini oluşturduğu bireysel döviz mevduatı sahipleri de tedirgin olmaya başladı. Ancak, bu zenginlerin büyük bir kısmının finansal bilgiye sahip olduğu ve servetlerini koruma yolunda adımlar atabileceği tahmin ediliyor. Zira, artık kriz belirtilerinin hızlandığı ve birçok yatırımcının parasını kurtarmak için çare aradığı bir döneme girildi.

Son zamanlarda alınan kararlar arasında, Merkez Bankası tarafından TL mevduatlı KKM hesaplarına yönelik uygulanan faiz üst sınırının kaldırılması da yer alıyor. Bankalar, bu hesaplara uygulayacakları faiz oranında sadece politika faizine uyacak, ancak KKM faizi için bir üst sınır belirtilmediğinden, bankalar müşterilerine istedikleri faiz oranını sunabilecek. Bu kararın, "Biz bu işi beceremedik, siz kurtarın" şeklinde yorumlanması da söz konusu oldu. Krizin etkilerinin artarak devam edeceği bir dönemde, yatırımcılar için riskli bir sürece girildiği görülüyor.

AKP iktidarı tarafından "liralaşma" adı altında sunulan ancak aslında dolar endeksli olan KKM hesapları, herhangi bir döviz değişikliğinde zarar gördüğü için eleştirilerin hedefi haline geldi. Ekonomist Uğur Gürses, TCMB'nin son faiz kararını paylaşarak KKM hesaplarının iflas belgesi olduğunu ve çözüm olarak faizleri düşürdüklerinde kur-enflasyon patlamasının yaşandığını, vatandaşların ve şirketlerin TL'den kaçtığını, KKM hesaplarının icat edildiğini ancak işe yaramadığını ve sonuç olarak bankalara maliyeti ödetilerek kurtarılmaya çalışıldığını söyledi.

Seçimlerden önce hükümetin seçim ekonomisi uygulayarak sonrasında endişe verici bir tablo yaratması beklenirken, Merkez Bankası haftada iki ya da üç kez döviz hesaplarına kısıtlama kararları alarak bankaları, ithalat ve ihracat yapan firmaları ve birikimlerini yabancı para birimlerinde tutmak isteyen vatandaşları sıkı bir şekilde takip etmeye başladı. Bankaların yan yollara sapmalarını önlemek amacıyla Döviz Dönüşümlü KKM hesaplarındaki prim uygulamasına son veren Merkez Bankası, ayrıca yastık altında tutulan döviz ve altınları da kayıtlara dahil etmeme kararı aldı.

TCMB'nin baskısı, kurumsal müşterileri de hedef aldı ve günlük döviz alım sınırı 5 milyon dolardan 2.5 milyon dolara düşürüldü. Ayrıca, bireysel müşterilerin ve orta sınıfın DTH hesaplarına yönelik tercihlerinin önüne geçmek isteyen kurum, bankalara döviz alım-satımında uygulanan kur makas aralığını yukarı yönlü güncelleme talebiyle ultimatom verdi

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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