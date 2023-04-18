Doları olanlar bu haber size! Döviz hesaplarına flaş müdahale: Hemen kontrol edin

Günboyu'dan Gökmen Örkmez'in haberine göre, Türkiye'de seçimlere kısa bir süre kala "seçim ekonomisi" adı altında bir dizi önlem alınıyor. Dolar/TL paritesinin 20 TL seviyesinin üzerine çıkmaması için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "arka kapı" müdahalelerine devam ediyor ve bankaların döviz işlemlerine yönelik kısıtlamalarını sıkılaştırıyor. Dolar kuru Haziran ayından bu yana 18 bandına sıkışmış olsa da, son zamanlarda artan deprem felaketlerinin etkisiyle birlikte yeniden hareketlenerek 19.40 seviyesine kadar yükseldi. Türkiye'de yaşanan kriz, "ikili kur" adı verilen bir durumun ortaya çıkmasıyla daha da kötüleşti. Kapalıçarşı'da doların 20.10 TL'ye kadar yükselmesi, ekonomistlerin "ikili kur" yaşandığı yönündeki iddialarını güçlendirdi. Bazı iktisatçılar, ihracatçıların da bu süreçte üçüncü bir kur yaratabileceği uyarısında bulundu.
2021 yılının son çeyreğinde yaşanan benzer bir dolar krizinin ardından, ekonomi yönetimi Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını hayata geçirdi. Ancak bu uygulamanın sürdürülebilir olmadığına dair eleştiriler mevcut ve birçok ekonomist, uygulamanın sona ermesi durumunda yeni bir döviz krizi yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.
BANKADA BİRİKMİŞ DOLARI OLANLARI KORKUTAN UYARIBirikmiş dolarları olanlar için endişe verici bir uyarı geldi. Ekonomik göstergelerin kötüye gitmesi, enflasyonun kontrol edilememesi ve cari açığın rekor seviyelere çıkması gibi faktörlere bir de Kahramanmaraş depreminin yarattığı hasar eklenince, Türkiye'nin nasıl bir yol izleyerek bu maliyeti karşılayacağı belirsizliğini koruyor. Atilla Yeşilada isimli bir ekonomist ise Merkez Bankası'nın döviz işlemlerine yönelik yasakları artırarak nihai olarak döviz mevduatlarını dondurabileceği yönünde iddialarda bulundu.
2001 yılında Türkiye'de dalgalı kur rejimine geçilmesinden bu yana, böyle bir yasak uygulanmadı. Ancak, TCMB'nin bankalara gönderdiği yazılar ve şirketlerin Kapalıçarşı'da dolaşımdaki tüm dövizleri stoklaması, yatırımcıların endişelerini arttırdı. Yeşilada, Paraanaliz.com'daki köşesinde, ekonomi yönetiminin seçimlere kadar Türk lirasını korumak için aldığı kararları sıraladı ve 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin Türkiye'nin geleceğini belirleyeceğini söyledi. Yeşilada, "Sıradaki adım döviz mevduatını dondurmak" başlıklı yazısında büyük felaketlerin bazen toplumların yeni bir sayfa açarak daha hızlı kalkınmasına yardımcı olduğunu ancak bazen de insanların felaketlerden ders almadığını söyledi. COVID-19 pandemisi sonrasında, çoğumuzun hiçbir şey olmamış gibi eski davranışlarımıza dönmesi, insanlığın miyopluğunun acı bir örneği olarak kabul edildiğini ifade etti. Rejimin ise felaketlerden ders almadığını ve hasta tedaviye cevap vermiyorsa, dozu ikiye katladığını vurguladı. Berat Albayrak'ın fiyaskosundan sonra, Yeni Ekonomi Modeliyle ekonominin ağır yaralandığını belirtti. Bu rejim, nesiller boyu psikolojik travmalar yaratacak deprem gibi bir olaydan bile fırsat yaratmaya çalışıyor. Ancak bu fırsat, muhalefeti, hatta Kürt ve Alevileri bertaraf etmekten, seçimi öteleyerek rant hortumunun ömrünü uzatmaya kadar uzanıyor. Dünya kamuoyunun merhametine sığınarak birkaç kuruş yardım alıp müteahhitlere dağıtmak gibi yararlar sağlamak adına, deprem bölgesinde yeniden inşaata başlamak gibi acil eylemler yapılıyor. Ancak bu eylemlerin planlanmadan gerçekleştirilmesi, yandaşlara rant sağlarken, henüz acısı dinmemiş depremzedelere sahte umutlar sunuyor. Eğer seçim ertelenecekse, hatta 18 Hazirana kadar bile kalacaksa, deprem harcamalarını seçim harcamalarını kısmadan gerçekleştirmek şart. Aksi takdirde seçmenler küser ve depremde ciddi kayıplar yaşayan yandaş iş kesimi, seçim kampanyasının finansmanında hasis davranmaya başlar. Ekonomi zaten harıl harıl büyürken, deprem harcamalarının da ekonomik büyümeye katkı sağlayacağı düşünülüyor. Ancak bu, enflasyon ve cari açığın katlanılamaz hale getirilmesine sebep olabilir. Bu nedenle, meslektaşım Güldem Atabay'ın da vurguladığı gibi, ekonomistlerin yıllardır yaptığı uyarılara kulak tıkayan ve paralı kadrolarıyla işin uzmanlarını düşmanlaştıran bir yönetim anlayışı, faiz enflasyonunun nedeni olarak algılanarak, ekonomik krizin büyümesine sebep olabilir. Saray aklı, para uğruna meslek şerefini satan ekonomistler ve rütbe uğruna cehaletin onlara yasakladığı postlara yapışıp ekonomiye yön veren bakan ve bürokratlardan oluşuyor. Bu nedenle, döviz rezervleri swap hariç eksi 47 milyar dolara indirilerek merkez bankasının ilk depremde TL üzerinde yaratacağı enkaz gibi, ekonomik sonuçları olacak kararlar alınması oldukça riskli olabilir. TCMB, enflasyon ve cari açık yükselirken, nominal döviz kuru sabit tutmanın ekonomik maliyetini anlayamayacak kadar ilkel bir beşeri yapıya sahip. Ancak döviz kurunun milim yükselmesine izin vermemek için döviz rezervi hızla eriyor. Kavcıoğlu'nun yapması gereken şey, dövizde serbest piyasa rejimini terbiye etmek ve döviz işlemlerini denetim altına almaktır. Bu çaba, ekonomi kuramlarına aykırı olsa da, Türkiye'nin ithalata bağımlı yapısı nedeniyle döviz talebi her zaman artacaktır. Ancak bu kaygı verici gelişmeler, ekonomide yön değişikliği beklemeyi gerektirmiyor. RTE rejimi, hasta tedaviye cevap vermediğinde dozu ikiye katlamaktan vazgeçmeyecektir. Önümüzdeki haftalarda alınacak tedbirler, devaluasyon baskılarını dizginlemek için belli olacaktır.