Doları olanlar olmayanlar dikkat! Selçuk Geçer'den flaş dolar tahmini: O tarihte 35 TL'ye fırlayacak!

Dolar kuru haftalar boyunca 18 TL bandında hareket ederken, Amerika'dan gelen haberler sonrasında hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi ve rekor seviyelere ulaştı. Amerika'da başlayan bankacılık krizi dolar endeksini güçlendirdi ve sonrasında FED'in faiz artırımı kararıyla olumsuz yönde etkilendi. Mart ayındaki 25 baz puanlık faiz artırımı kararı dolar kurunu 19,21 TL seviyesine kadar yükseltti ve rekor kırılmasına yol açtı. Tüm bu gelişmelerin detayları haberimizde...
DOLAR KURU YÜKSELİYOR: ENFLASYON ENDİŞESİ ARTIYOR!
EKONOMİST SELÇUK GEÇER'DEN DOLAR KURU TAHMİNİ: 35 TL'YE KADAR YÜKSELİR!
Ekonomist Selçuk Geçer, enflasyonun kontrol altına alınamaması ve Amerika'da yaşanan bankacılık krizinin devam etmesi durumunda doların hızla yükseleceğini öngörüyor. Geçer, önümüzdeki 9 gün içerisinde dolar kurunda 3-5 TL arasında bir artış beklediğini belirtirken, en kötü senaryoda 1 doların 35 TL'ye kadar yükselebileceğini söylüyor.