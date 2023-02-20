Doları olanlar perişan! Dolar kurunda o tarihte patlama var: İngiliz bankası açıkladı













İngiliz Yatırım Bankası Standard Chartered tarafından hazırlanan bir rapor, Türkiye'nin mevcut politikalarını sürdürmesi halinde doların potansiyel olarak 36 liraya ulaşabileceğini öne sürdü. Raporda ayrıca Türkiye'nin ekonomik durumunun kötüye gittiği, 2022 yılında ortalama enflasyon oranının yüzde 72, 2023 yılında ise yüzde 50 olarak tahmin edildiği belirtiliyor. Bu durum, 2022'de yüzde 4,5'ten 2023'te yüzde 3'e düşmesi beklenen büyümeyi engelleyen bir hayat pahalılığı krizine neden oldu. Raporda ayrıca mevcut yönetimin seçimleri tekrar kazanması halinde büyüme odaklı politikalarına devam edeceği öngörülüyor. Ancak bu politika karışımı, finanse edilmesi zor olan uzun süreli ticaret ve cari açıklarla sonuçlanmıştır. Rapor, diğer finansman kaynaklarının 2022'de ödemeler dengesi stresini dengelemeye yardımcı olabileceğini, ancak bunun sürdürülebilir olmayacağını ve seçimden sonra daha fazla finansman kaynağına ihtiyaç duyulacağını öne sürüyor.Rapora göre, mevcut alışılmışın dışındaki politikalardan bir değişiklik, ekonominin normal politikalara uyum sağlaması ve açığı kapatması için yeterli portföy akışını çekebilir. Bu senaryoda USD-TRY kuru 2023 yılı sonunda 20,00 seviyesine ulaşabilir. Ancak, mevcut politikalar devam ederse, lira 2021 sonundaki seviyelere düşebilir ve 2023 sonunda USD-TRY kuru 36,00 olabilir. Rapor, 2023 sonu USD-TRY kuru tahmini olan 28,00'in, Erdoğan kazansın ya da kazanmasın, bankanın iki seçim sonucuna ilişkin tahminlerinin orta noktası olduğu sonucuna varıyor.