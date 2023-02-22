Doları olanlar şaşkına döndü! Yarım asır sonra ilk kez oluyor: Listeye bakın!







KKM SİSTEMİYLE BÜYÜYEN DOLAR MEVDUATI: BİR VERİP BEŞ KAZANMAK







BANKALAR TL-DÖVİZ DENGESİNİN BOZULMASINI İSTEMİYOR!

BANKALAR DENGEYİ KORUMAK İÇİN ADIM ATIYOR!

KKM'de son durum. Bankalar TL-döviz mevduat dengesinin bozulmasını istemiyor.Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi, Aralık 2021’de uygulamaya konulmuş olmasına rağmen doların kontrolsüz bir şekilde yükselmesini engellenemiyor. Ekonomistlerin belirttiğine göre KKM sistemindeki para da 'dolarlaşma' olarak nitelendiriliyor. Sadece son 5 haftada KKM hesaplarının toplam değeri 114 milyar lira artarken, 10 Şubat itibariyle toplam KKM tutarı 1 trilyon 484 milyar liraya ulaştı. Böylelikle tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın aldığı karar ile KKM hesaplarındaki üst faiz sınırının kaldırılmasıyla artık daha cazip hale gelmesinden kaynaklanıyor.Bankalar, toplam mevduattaki TL-döviz dengesinin bozulmamasını istiyor. KKM hesaplarında bulunan paranın dolaşıma sokulması halinde, Türkiye’de 2001 yılından bu yana uygulanan dalgalı kur rejimine en büyük dolar mevduatının dolaşımda olduğu görülüyor. Tasarruf sahiplerine önerilen bu sistem sayesinde, döviz hesabı açmaya sıcak bakmayan bankalar, bankada döviz hesabı olanlara veya döviz hesabı açtırmak isteyenlere, 20 bin doları TL karşılığı kredili mevduat hesabı açılması, bu hesaba yüzde 10-12 dolayında faiz uygulanması ve mevduata yüzde 20 dolayında faiz verilmesi öneriliyor. Böylelikle, tasarruf sahibi hem 20 bin dolarını döviz olarak tutmuş oluyor, hem de kredili mevduat hesabıyla oluşturulan 20 bin dolar karşılığı TL mevduatın faizini alıp kredili mevduat faizini ödemiş sayılıyor ve aradaki fark da cebine kalıyor.Bu gelişmelerin sonunda, tasarruf sahipleri dövizi için yüzde 6-7 faiz alırken, bankalar da kredili mevduat hesabından olmayan mevduat yaratmak ve bir yandan DTH sıfırlanırken, bir yandan da DTH karşılığı kadar TL mevduat yaratarak toplam mevduattaki TL-döviz dengesini lehine oluşturmak gibi avantajlar elde ediyor. Selçuk Geçer ve Çetin Ünsalan’ın dolar kuru için devalüasyon uyarısının ardından, Merkez Bankası'ndan deprem sonrası flaş dolar kararı bekleniyor.