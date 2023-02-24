Doları olanlar şimdi yandı! Deprem etkisi yaratan gelişme duyuruldu: Bir bir vazgeçiyorlar!







DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER







6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında dolar yatırımcıları ve uzman isimler döviz kurunun nasıl etkileneceğini merakla bekliyor. Peki döviz kurunda hangi değişiklikler yaşandı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında döviz kurlarında da değişiklik yaşanması bekleniyor. Bankacı uzmanlar depremle birlikte politika baskısının devam edeceğini düşünüyor. Aynı zamanda Kur Korumalı Mevduat hesabı olan vatandaşlar için de senenin itfasının depremle aynı zamana denk gelmiş olmasının da döviz kurunu etkileyeceği düşünülüyor. 12 milyar dolar Kur Korumalı Mevduat hesabı depremle aynı zamanda itfa edilmiş oldu.Bankacı uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre Merkez Bankasının uzun zamandır ihracat en önde olmak üzere döviz gelirlerini piyasaya yönlendirecek bir denge oluşturduğunu, önemli bir kayma yaşandığını, Merkez Bankası'nın ilk kez rezervlerini kullanmadığını, rezerv yeterliliğinin düşük olmasından dolayı bu durumun uzun süre devam edemeyeceğini ve döviz talebinde düşürme adımlarının devam edeceğini düşündüklerini belirtti. Aynı zamanda döviz sağlayan kanallar için sürekli rezerv kaybedilmesinin de mümkün olmayacağı belirlendi.