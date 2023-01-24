Doları olanlar turnayı gözünden vuracak! Selçuk Geçer açık açık tarih verdi: Bunu önce yapan yanar!













"REEL SEKTÖR 24 OLDU"

“DOLARA BASKI YAPMAK İMKANSIZ”

"BUNLAR İYİ GÜNLER"

Doların yatay seyrini sürdürmesi yatırımcıları tedirgin etti ancak iktisatçı Selçuk Gesar, doların ne kadar yükselebileceği sorusuna beklenmedik bir yanıt verdi. Geçer, doların Şubat ayındaki kıyamet senaryosunu açıklarken tüm zamanların en yüksek seviyelerini açıkça göstererek, "Bunlar bizim güzel günlerimiz" dedi. Detaylar burada...Ekonomi ve para politikalarına ilişkin açıklamalarıyla gündemi belirleyen ekonomist Selçuk Geçer, şubat ayında dolarda yükseliş açıkladı.Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, doların şu anda gerçek değerinin 24 lira olduğunu ancak hükümetin seçim gününe kadar elindeki araçlarla doları kontrol etmeye çalıştığını söyledi: “Bu artışı engelleyemezler. Ülkeye getirebilecekleri para için spekülatif fırsatlar da kurudu. Dolar önümüzdeki haftalarda yükselmeye başlayacak ve şubat sonunda 24 liraya ulaşacak” dedi.Doların yarattığı değerin sektörün reel değerine yansıdığını söyleyen Selçuk Geçer, “Türkiye'nin kısa vadeli borcu tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Bir yıl için ödenecek bir borç var, neredeyse 190 milyar dolar. Artık bu kadar kısa vadeli borçla doları düşük tutamazsınız, bu yakın zamanda olmayacak. Tekrar tırmanmaya başlayacak.Borsa İstanbul ile ilgili de yorum yapan Geçer, borsanın son haftalardaki dalgalı performansını Twitter hesabından paylaştı. iflas. Burası Ağlama Duvarı değil. Emtia dolandırıcılarına soruyorlar çünkü borsa uçuyor, ben değil. Seni uyardığımda "biliyorsun" demeyi biliyorsun Bu arada bunlar senin güzel günlerin. ”