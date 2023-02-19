















DOLAR'DA İNANILMAZ BEKLENTİLER VE GELİŞMELER NE OLACAK? O TARİHE DİKKAT

Doları olanlar yaşadı! Dolar 14 gün sonra bu miktar olacak: Selçuk Geçer 'dolar uçuyor' diyerek o rakamı duyurdu! Dolar için beklenen açıklama geldi. Elinde doları olanlar dikkat! Ünlü ekonomist yaşadı.Son zamanlarda büyük bir dalgalanma seyir eden dolar ile görüşlerini ünlü ekonomist Selçuk Geçer paylaştı. İsabetli yorumları ile tanınan Selçuk Geçer'in dolar tahmine ilişkin detaylar haberimizde yer alacak. İşte detaylar...Türk parası hızla değer kaybederken dolar da bir o kadar da yükseliyor. Doların hızlı yükselişi karşısında türk parasının alım gücü iyice düşüyor. Ünlü ekonomist dolar yatırımcılarını uyardı. O tarihe dikkat çeken ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in açıklamaları haberimizde...Doların göreceği efsanevi rakamlar ve doların yükseleceği o tarih. Ünlü ekonomist, para piyasaları uzmanı Selçuk Geçer, dolar ile ilgili o görüşlerini paylaştı. Sıcak paranın tükendiğini ve doların iki haftalık süre içerisinde 24 ve 25 TL gibi rakamları göreceğini aktardı. Sıcak para kalmadığı için doların hızla yükseldiğini belirten Geçer, önümüzde iki hafta sonrasında bu iddialarının doğru çıkacağını belirtti. Özellikle elinde doları olan yatırımcıları uyaran Geçer, bu tarihe kadar beklemeleri gerektiğini ifade etti. Geçer aynı zamanda dolar borcu olanların da bu tarihe kapatması gerektiğini belirtti.