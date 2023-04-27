Doları olanlara bayram, olmayanlara yas! 1 dolar o tarihten sonra 40 TL'ye fırlayacak!

Son dönemlerde döviz kurunda yaşanan yükseliş devam ederken vatandaşlar bu yükselişin nereye kadar süreceğini merakla araştırıyor. Uzman ekonomistler konu ile ilgili tahminlerde bulunurken korkutucu rakamlar gelmeye devam ediyor! Dolar kuru ile ilgili tahminlerin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
DOLAR KURU İLE İLGİLİ KORKUTAN TAHMİNLERBankalar vatandaştan döviz alırken resmi kuru baz alıyor ancak satış yaparken daha yüksek fiyata satıyor. Bir kamu bankası 19.40 TL'den aldığı doları 20.52 TL'ye satıyor ve bu durum bütün bankalarda yaşanıyor. Vatandaş da bu durumda serbest piyasaya yöneliyor. Vatandaş çoklu döviz fiyatıyla karşı karşıya kaldı ve alırken pahalıya satarken ucuza durumuyla karşılaşıyor. Dövizdeki bu artışın birçok farklı sebebi var. En büyük sebebi iktidarın vaatlerine inanılmaması ve Merkez Bankası kasasının boş olması. Merkez Bankası rezervleri uzun zamandır eksilerde. Döviz ihtiyacı karşılanmadığı için de tekerlekli kasalar Kapalıçarşı'da görünüyor. Selçuk Geçer dolar ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Tahtakale'de döviz toplayanın Merkez Bankası değil BOTAŞ olduğu söylendi. ekonomi politikalarında böyle ısrar edilirse döviz sıkıntısı iyice büyüyecek ve bunu uluslararası kurumlar da söylüyor. Seçim sonrası 15 Mayıs tarihine dikkat edilmesi gerekiyor.
Eğer mevcut ekonomi politikasında ılımlı bir değişim yaşanırsa dolar kuru 30 TL olabilir. Seçimi kazanan kim olursa olsun mevcut ekonomi politikası bırakılır ve geleneksel politikaya dönülürse 24-25 TL seviyesinde kalır ve 26 TL'yle sene bitirilir. Birçok yabancı kurum konu ile ilgili benzer tahminleri yapıyor. Merkez Bankası da bunu biliyor. Döviz ile ilgili kısıtlama yapan BM bankalara dolar konusunda yazı gönderdi ve en düşük dolar kurunun 19.90 TL olarak belirtilmesini istedi. Ancak serbest piyasa ve bankalardaki fark 1.50 TL oldu. Maliyetler çok fazla yükseldi. Ülkenin hem risk primi arttı hem kredi puanı çok fazla düştü. Kısa vadeli borçlar her ay artmaya, rekor kırmaya başladı. Öbür yandan da dış ticaret ve cari açık kontrolden çıktı. Bu ödemeler dengesizliğe işaret. Gerçek enflasyon üzerinde değerlendirildiği zaman doların 25-40 TL olması gerekiyor. Maliyetler içindeki enflasyon düşünüldüğü zaman da dolar 40 TL üstünde olur. Şirketler açıklarını kapatabilmek için dövize saldırıyor, Merkez Bankası rezervlerini doldurmak için kapalı çarşıya yükleniyor, bir taraftan da vatandaş almaya çalışıyor. Endişemiz şu ki dolar kuru karaborsaya düşerse aradaki fark iyice yükselir. Önümüzdeki dönemde de makro ekonomik sorunlar ortaya çıkar ve devalüasyon yaşanır. İyi ihtimalle 35-40 TL olur, kötü ihtimalle kontrolden çıkar ve 5 Nisan 1994 tarihindeki gibi katlanarak artar.'