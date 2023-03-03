Doları olanların ilk işi bunu yapmak olacak! Ünlü ekonomist fırtına tarihi verdi. Elinde doları olanlar dikkat. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer doların yükseleceği tarihi verdi. Dolar kuru hakkında açıklamalar yapan Selçuk Geçer gündem oldu. En sık tercih edilen yatırım araçlarından biri olan dolar kuru hakkında değerlendirmeler yapan Geçer, önemli açıklamalara imza attı. İşte detaylar...
DOLAR KURUNDAKİ DALGALANMALAR
Dolar kuru son yıllarda sıklıkla yaşanan dalgalanmalar neticesinde yatırımcıların kafasını karıştırabilmektedir. Hızla yükselen, bazen durağan bazen de düşük seyir izleyen dolar kurunu ilerleyen günlerde neler bekliyor? Yatırımcıların merakla beklediği dolar kurunun geleceği ile ilgili değerlendirmeleri ekonomi uzmanı Selçuk Geçer yapıyor. Son günlerde altın fiyatları hızla bir düşüşe geçmişken dolar kurunun da hızla yükselmesi tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İşte diğer detaylar...
Dolar kurundaki dalgalanmaların önümüzde iki haftalık süreç içerisinde sonuçlanacağını söyleyen Geçer, yatırımcıların biraz daha beklemeleri gerektiği konusunda uyardı. Dolarda yaşanan durağan ve alçak görünümde ilerleyen haftalarda fiyatlar 24 ve 25 TL yi bulabileceğini söyleyen Geçer, bunun sebebinin dolar kurundaki baskı olduğunu söyledi. Bu baskının iki hafta sonra kırılarak doların hızla yükselişe geçeceğini belirten geçer yatırımcıları bu konuda uyardı. Satış konusunda ilerleyen haftalarda iyi karlar elde edilebilecek. 24 ve 25 TL'yi bu mart ayının sonunda bulabileceğini açıklayan Geçer, aynı yükselişin altın fiyatlarında da olacağını söyledi.