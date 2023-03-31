Finans
31 Mart 2023 - 18:15

Doları olmayan döviz bürosuna koşacak! O tarihten itibaren 1 dolar 25 TL olacak! İşte uzmanların verdiği tarih

Dolardaki dalgalanma bir an olsun durulmuyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar doların son durumu nedir, dolar düşecek mi yükselecek mi sorularına yanıt arıyor. Bu sorulara yanıt uzmandan geldi. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Finans
31 Mart 2023 - 18:15
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Doları olmayan döviz bürosuna koşacak! O tarihten itibaren 1 dolar 25 TL olacak! İşte uzmanların verdiği tarih


Kahramanmaraş depremi ve 14 Mayıs milletvekili seçimleri doların yükselmesine neden oldu. Hem döviz hem de altın piyasaları son 2 haftada önemli hareketler gördü. Elinde dolar olan vatandaşlar, dolar borcu olanlar bir sonraki gidişatı merakla izliyor. Dolar borcu olanlara kötü, doları olanlara iyi haber ünlü bir iktisatçıdan geldi. Doların 25 TL olacağı tarih belli oldu. Yatırım yapmayı düşünüyorsanız acele edin çünkü o gün dolar patlayacak.

Döviz kurlarındaki yükseliş Kahramanmaraş depremi ve hemen ardından gelen seçim atmosferi ile hızlanmıştır. Son dönemde psikolojik seviye olan 19 TL'yi aşan doların yükselişi hızlanıyor, bir sonraki milletvekili seçimleri öncesi ekonomistler peş peşe uyarılar alıyor. Türkiye ekonomisindeki dolar rezervlerinin azaldığını söyleyen uzmanlar, artık daha iyi zamanların geldiğini ve doların daha da yükseleceğini söylüyor. Dolar kuru ile ilgili yeni bir yorumda Tolga Uysalı'dan ünlü Ekonomist Dr. Dr. Tolga Uysal doların 25 TL olacağı tarihi açıkladı.



dolar

DOLARIN 25 TL OLACAĞI TARİH AÇIKLANDI

Deriva Danışmanlık'tan Dr. Tolga Uysal, dolar kuru ve ekonomi politikasına ilişkin çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Uysal, doların şu anda 19 TL'de olduğunu ancak seçim öncesi 19.50 TL'ye çıkacağını söylerken, Uysal seçimden sonra 25 TL'ye sıçrayacağını belirtti. Uysal, seçim sonrası hükümet değişse de değişmese de ekonomide önemli bir dalgalanma olacağını söyleyerek, bu konuda ekonomi politikasının değişmesi gerektiğini vurguladı. Faiz oranlarının artması gerektiğini belirten Uysal, aksi takdirde oranın 25 TL'ye fırlayacağını ve maalesef doların burada da duramayacağını söyledi.

SEÇİM ÖNCESİ DOLAR 19.50 TL OLDU

Seçim öncesi doların yeniden hareketlendiğini söyleyen Uysal, beklentinin 19.50 TL olduğunu vurguladı. Ancak dolardaki asıl son seçimden sonra kırılacak. Bu nedenle dolar borcu olan vatandaşlara borçlarını hızlı bir şekilde kapatmaları tavsiye ediliyor.

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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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