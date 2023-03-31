Doları olmayan döviz bürosuna koşacak! O tarihten itibaren 1 dolar 25 TL olacak! İşte uzmanların verdiği tarih

Kahramanmaraş depremi ve 14 Mayıs milletvekili seçimleri doların yükselmesine neden oldu. Hem döviz hem de altın piyasaları son 2 haftada önemli hareketler gördü. Elinde dolar olan vatandaşlar, dolar borcu olanlar bir sonraki gidişatı merakla izliyor. Dolar borcu olanlara kötü, doları olanlara iyi haber ünlü bir iktisatçıdan geldi. Doların 25 TL olacağı tarih belli oldu. Yatırım yapmayı düşünüyorsanız acele edin çünkü o gün dolar patlayacak.
Döviz kurlarındaki yükseliş Kahramanmaraş depremi ve hemen ardından gelen seçim atmosferi ile hızlanmıştır. Son dönemde psikolojik seviye olan 19 TL'yi aşan doların yükselişi hızlanıyor, bir sonraki milletvekili seçimleri öncesi ekonomistler peş peşe uyarılar alıyor. Türkiye ekonomisindeki dolar rezervlerinin azaldığını söyleyen uzmanlar, artık daha iyi zamanların geldiğini ve doların daha da yükseleceğini söylüyor. Dolar kuru ile ilgili yeni bir yorumda Tolga Uysalı'dan ünlü Ekonomist Dr. Dr. Tolga Uysal doların 25 TL olacağı tarihi açıkladı.