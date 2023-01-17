Doları olmayan karalar bağlayacak! Doların profesörü tarih verdi: 1 dolar 24 TL olacak! Akıllara zarar tahmin













"DOLAR 2023 YILININ SONBAHAR AYLARINDA 25 LİRAYI BULACAK"

Dolar/TL kuru 16 Ocak Pazartesi işlem gününe 18,93 liradan başladığı görüldü. Şu dakikalarda 18,97 liradan satılan dolarda endeks rakamlarının da 103,17 civarında olduğu anlaşıldı. Bugün küçük bir değer kaybı yaşayan dolar kurunun 101,948 civarında prosedür gördüğü belirtiliyor. Euro/TL kurunun ise 20,57 liradan satıldığı aktarılıyor.Dolar kurundaki dalgalanmaların ardından ünlü iktisatçı Evren Devrim Zelyut'tan dolar kuruna ilişkin yeni bir tahmin geliyor. Zelyut, doların bir anda 6 TL'den 25 TL'ye çıkacağını düşünüyor. Zelyut’un tahmini şöyle: "İhracatımız güçlü olmadığı için ülkemizde döviz sıkıntısı yaşıyoruz. Daha spesifik olmak gerekirse, AKP yönetimi eğitim sistemini sekteye uğrattıktan sonra teknoloji üretimini kısıtladık. Şirketler hala yetersiz, rekabetten uzak. Bu zayıflık ihracatı zayıflatıyor, firmalar ülkeye döviz getiremiyor. 2022 gibi dinamik bir yılda 254 milyar dolar ihracat, 364 milyar dolar ithalat yaparak -110 milyar dolar ile yılı kapattık. Şimdi, yurt dışında daha da daralması muhtemel bir yılda açığın kapanmasını beklemiyoruz.Tüm finansal tamponların kullanılması şartıyla açığın kur üzerinde yarattığı baskının hafifleyeceğini, ancak IMF gibi küresel bir kaynakla anlaşmaya varılması gerektiğini, aksi takdirde kurun 2023 yılının sonbahar aylarında 25 lirayı bulacağını bekliyoruz. Bu öngörünün yapılmasının bir diğer nedeni de Türkiye'de enflasyonun baz etkisi balonunu patlatacak düşüncesidir. Enflasyon yükseldikçe liradaki değer kaybının düşüklüğüne istikrarlı bir şekilde devam edeceğini değerlendiriyoruz.