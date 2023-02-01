Doların ateşi kül olacak! Dolar operasyonu o tarihte başlıyor! 10 TL birden çakılacak!







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOLAR PLANI SIZDI: 10 TL BİRDEN DÜŞECEK! Türkiye'de enflasyon ve dolar kurundaki yükseliş hayatı olumsuz etkilerken, önemli bir haber ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geliştirilen planla birlikte dolar 10 TL'ye düşecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından faiz indirimi ile herkese şaşkına çevirilerek enflasyonun düşürülmesi hedefleniyor. Faiz indiriminin dolar kurundaki yükselişe yol açması üzerine hükümetin seçim öncesinde nasıl bir adım atacağı merak konusu haline geldi.





ERDOĞAN'IN AKLINDAKİ DOLAR PLANINA ELEŞTİRİ!

Türkiye'de enflasyon ve dolar kurunun yükselmesi ile sıkıntılar yaşanırken, Cumhurbaşkanı'nın yeni dolar planı ortaya çıktı ve doların 10 TL birden düşeceği iddia edildi!"Doları düşürmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklındaki plan ortaya çıktı. Dolar 10 TL'ye düşecek ve plan o tarihte devreye girecek." gibi iddialara karşın Dünya Gazatesi yazarı Alaaddin Aktaş bazı tespitlerde bulundu. Aktaş, kur korumalı mevduat hesaplarının Türkiye'nin başına bela olduğunu ve bu sistemin dünyanın kıskandığı bir buluş olmadığını söyledi. Aktaş, doların 10 TL birden düşmesinin imkansız olduğunu, seçim öncesinde doların baskı altında tutulabileceğini ancak seçim sonrasında büyük patlamaların kapıda olduğunu dile getirdi. Aktaş, Türk lirasının değer kaybının devam edeceğine dikkat çekti ve seçimden sonra dolar kurunun 30 TL'ye kadar çıkabileceğini iddia etti.