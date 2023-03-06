









MERKEZ BANKASI VE SUUDİ ARABİSTAN ANLAŞMA İMZALADI







Doların ateşini düşürecek hamle! Merkez Bankası ve Suudi Arabistan el sıkıştı! S. Arabistan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile aralarında bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması olduğu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin lehine olan bir anlaşma olduğu, sosyal ve ekonomik yönden gelişimini destekleyici bir anlaşma olduğu da belirtildi. S. Arabistan'ın temsilcileri ve Türk bakanlar bu anlaşma ile ilgili konuştu. İşte detaylar...S. Arabistan'dan Merkez Bankası için hamle. Merkez Bankası'na 5 milyar mevduat para yatırıyor. Sebebi ise Türkiye'nin büyümesine, gelişimine katkıda bulunmak. Kasımda görüşmeler artık anlaşma boyutuna gelmiş ve Suudi Arabistan ile imzalar atılma noktasına gelmişti. Son aşamaya gelinerek sonunda anlaşmaya varıldı. Suudi Arabistan turizm bakanı ve Kalkınma fonu yönetim kurulu başkanı ile Merkez Bankası'nın başkanı olan Şahap Kavcıoğlu bir anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmanın 5 milyar dolarlık yatırım anlaşması olduğu belirtildi.Yapılan anlaşma ile değerlendirme yapan Bakan Nebati'nin açıklamalarında ise bu durumu Arabistan'ın Türkiye'ye güveni olarak açıklamıştır. Bakan Nebati; S. Arabistan Kalkınma Fonunun Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 5 milyar dolar yatırması, Arabistandaki yönetimin Türk ekonomisi için güven ve çabaların pozitif bir dönüşü olarak nitelemiştir. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın rezervlerinin 3 haftadaki en düşük seviyede olduğu da belirtildi. Merkez Bankası'nın rezervlerinin 3 haftada 8,5 milyar dolar gerilediği açıklandı.