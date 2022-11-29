Doların dengesi bozuldu! Fed'in gölgesi kalkıyor: Dünya bankalarından dolar tahmini!







Dolar tahminlerinde temkinliler







Bankalardan dolar kuru tahmini!

ABD’de enflasyonda yavaşlama yaşanırken Fed’in faiz konusundaki yol haritası da belli oluyor. Daha önce dolar ile ilgili keskin tahminler yapılırken son verilerden sonra herkes temkinli olmaya başladı. Eylül ayında 114’ü aşan dolar endeksi seviyelerinin ardından yönünü aşağı yönlü değiştiren endeks, bugün 106,17 seviyesine kadar geriledi. Dolar son bir ay içerisinde 10 gelişmiş ülke para biriminin tamamına karşı güç kaybetti.Fed üyeleri daha küçük faiz artırımlarına vurgu yaparken, faiz politikasında değişiklik için enflasyonun izleyeceği yol haritasına odaklanıyor. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de Fed’in faiz artırımlarında bir değişikliğe ara verme niyetinde olmadıklarını söyledi.St Louis Fed Başkanı James Bullard ise enflasyonun yüzde 2 hedefine geri getirilmesi için faiz artırımlarının daha da artırılmasına ve 2024 yılına girerken o seviyelerde bulunmasının ihtiyaç duyulduğunu belirtti.Dünyaca ünlü banka JP Morgan’a göre enflasyonda yavaşlama, piyasaların Fed faiz fiyatlamalarını yumuşatıyor. Ancak bu durum güçlü dolar döneminin de her an sonunu getirebilir. JP Morgan Varlık Yönetimi Stratejisti Kerry Craig, doların artık bu yıl görülen tek yönlü yukarı çizgisinde değil, Euro ve yen gibi para birimlerinde toparlanma için alan olduğu yönünde değerlendirme yaptı. Morgan Stanley analistleri ise bu çeyrekte doların zirve yapacağını ve 2023 yılı boyunca düşüş eğiliminde olacağı öngörüsünde bulunuyor. Türkiye’de ise dolar kuru bir süredir aynı seviyede yer alıyor. Dolar 18,60 – 18,64 seviyelerindeki statüsünü sürdürürken altın fiyatları ise bir süredir yukarı yönlü fiyatlanıyor.