Doların dengesi bozuldu! Fed'in gölgesi kalkıyor: Dünya bankalarından dolar tahmini!

ABD’de enflasyonda yavaşlama yaşanırken Fed’in faiz konusundaki yol haritası da belli oluyor. Daha önce dolar ile ilgili keskin tahminler yapılırken son verilerden sonra herkes temkinli olmaya başladı. Eylül ayında 114’ü aşan dolar endeksi seviyelerinin ardından yönünü aşağı yönlü değiştiren endeks, bugün 106,17 seviyesine kadar geriledi. Dolar son bir ay içerisinde 10 gelişmiş ülke para biriminin tamamına karşı güç kaybetti.
Dolar tahminlerinde temkinlilerFed üyeleri daha küçük faiz artırımlarına vurgu yaparken, faiz politikasında değişiklik için enflasyonun izleyeceği yol haritasına odaklanıyor. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de Fed’in faiz artırımlarında bir değişikliğe ara verme niyetinde olmadıklarını söyledi.
St Louis Fed Başkanı James Bullard ise enflasyonun yüzde 2 hedefine geri getirilmesi için faiz artırımlarının daha da artırılmasına ve 2024 yılına girerken o seviyelerde bulunmasının ihtiyaç duyulduğunu belirtti.