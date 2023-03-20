Doların fırlayışı ünlü ekonomisti bile korkuttu! 'Umarım yükselmez' diyerek duyurdu: O seviye gümbür gümbür geliyor

Döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Ekonomist Selçuk Geçer, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde radikal bir dolar artışının 'sürpriz' olacağını belirtti. Ancak, aylardır psikolojik sınır olarak kabul edilen 19 bandının üzerinde seyreden dolar için "uçurumun kıyısında" uyarısı yaptı. Geçer, 21-22 Mart'ta yapılacak olan FED toplantısı öncesinde piyasa beklentilerinin 25-50 baz puanlık bir faiz artışına işaret ettiğini söyledi. Ancak, Powell'ın açıklamalarının ardından bankaların zor durumda kalabileceği endişeleri nedeniyle faiz artırımı beklentilerinin azaldığı belirtiliyor. Bazı finans kuruluşlarının faiz artırımı yapılmaması beklentileri de devam ediyor. ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Powell'ın, 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak FED toplantısı sonrasında 25 baz puanlık bir faiz artırımı açıklayacağına yönelik beklentiler var. Bu kararın, ABD'nin uzun süreli sıkı para politikalarına uygun şekilde alınması, dolar kuruna güçlü bir mesaj olarak yorumlanabilir. Ancak, Türkiye'nin ekonomik durumu normal şartlarda dolar kurunun yükselmesine neden olabilir. Son yedi ayda sadece ufak artışlar yaşayan dolar kuru, ekonomik değişiklikler yapılmadığı için sadece geçici olarak yatışmış durumda. Dolayısıyla, 14 Mayıs'a kadar dolar kurunda büyük bir artış beklenmemeli.
Geçer, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde Türkiye'de radikal bir dolar artışı yaşanmasının 'sürpriz' olacağını ancak doların uçurumun kıyısında olduğu uyarısında bulunmuştur. Ayrıca Geçer, 21-22 Mart'ta yapılacak FED toplantısı için piyasa beklentisinin 25-50 baz puanlık artış olduğunu belirtmiştir. Geçer'e göre, FED Başkanı Powell'ın 22 Mart gecesi açıklayacağı 25 baz puanlık faiz artışı, dolar kurunu yukarı yönlü etkileyecektir. Geçer, Türkiye'de 7 aydır yükselmeyen dolar kurunun yatıştırılması için yapısal ekonomik değişiklik yapılmadığını belirtmiş ve seçimlerden sonra doların yukarı yönlü bir kırılma yaşayacağını söylemiştir. Geçer, AKP'nin seçimi kazanması ve "Faiz Sebep Enflasyon Sonuçtur" yaklaşımını terk etmemesi halinde, Haziran sonrası süreçte doların önce 26 lira, Aralık sonuna kadar ise 40 liralara kadar ulaşmasının sürpriz olmayacağını belirtmiştir. Ancak Geçer, söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizmiştir. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Türkiye'nin GSYH artış beklentisi düşerek yüzde 3,5 oldu ve gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,4'e indi. TCMB'nin politika faizi beklentileri ise cari ay ve 3 ay sonrası için yüzde 8,50, 12 ay sonrası için ise yüzde 12,83 olarak belirlendi. Anket sonuçlarına göre, yıl sonu dolar kuru beklentisi 22,91 lira ve 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi 23,52 lira olarak açıklandı. Ekonomist Selçuk Geçer, doların 19 lirayı geçmesi ve TCMB'nin açıkladığı yıl sonu dolar kuru beklentisine dair endişelerini paylaştı. "İNŞALLAH ORADA KALIR" diyerek tweet attı.