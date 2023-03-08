Doların patronu konuştu, altın fiyatları sert çakıldı! Yeni seviyeyi gören şaştı kaldı







ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ! FED AÇIKLADI!







ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell yaptığı son açıklamalarla herkesi şaşırttı. Faiz oranlarının beklenilenden daha yüksek olabileceğini belirten Powell, ekonomik verilerin beklenenin aksine daha güçlü geldiğini de ekledi.Fed'in ABD Kongresi'ne sunacağı yarıyıllık Para Politikası Raporu sunumları başladı. İki gün süren sunumlarda şaşırtıcı yorumlar yapıldı. Powell, "Son ekonomik veriler beklenenden daha güçlüydü, bu da faiz oranlarının nihai seviyesinin önceden beklenenden daha yüksek olabileceğini gösteriyor" diye açıkladı. Powell, fiyat istikrarının sağlanması için bir süre daha sıkı para politikası duruşunu sürdürmelerini gerektirebileceğini belirterek, "Genel veriler daha hızlı bir sıkılaştırmaya ihtiyaç olduğunu gösterirse, faiz artırımlarını hızlandırmaya hazırız." dedi.Para politikası duruşunu sıkılaştırmak için son bir yılda attıkları güçlü adımları değerlendiren Powell, önemli bir yol kat ettiklerini ve sıkılaştırmanın etkisinin henüz tam olarak hissedilmediğini kaydetti. Fed Başkanı Jerome Powell, "Ancak hala yapacak çok işimiz var" diye ekledi. Powell, Ocak ayı istihdam, tüketici harcamaları, imalat üretimi ve enflasyon verilerinin bir önceki aya göre zayıflayan eğilimi kısmen tersine çevirdiğini belirterek, önceki çeyrekte yapılan revizyonun ve tersine çevirmenin boyutunun enflasyonist baskıların arttığına işaret ettiğini söyled ve beklenenden daha yüksek olduklarını ekledi.Powell, temel tüketici harcamalarının yarısından fazlasını oluşturan konut hariç temel hizmet kategorilerindeki enflasyonun şimdiye kadar çok az düşüş belirtisi gösterdiğini söyledi. Politika eylemlerinin talep üzerindeki etkisinin ekonominin faize en duyarlı sektörlerine yansıdığını kaydeden Powell, başta enflasyon olmak üzere parasal kısıtlamaların etkilerinin tam olarak hissedilmesinin zaman alacağını kaydetti. Altın fiyatları, Federal Rezerv'in faiz oranlarını 2 Şubat'ta 16 yılın en yüksek seviyesi olan %4,50-4,75'e çıkardıktan sonra, 2023'te daha önce beklenenden daha yüksek faiz artırabileceği beklentileri arasında düştü. Spot piyasada altının ons fiyatı bugün yüzde 1,5 düşüşle 1.815 dolardan işlem gördü. Bu sabah 1125 TL gram altın, akşam saatlerinde 1106 TL seviyelerine kadar geriledi.