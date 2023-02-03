Doların pimi çekildi, o tarihte bomba gibi patlayacak! Uzmanı o günü işaret etti: 1 doları bile olanlar dikkat!

Son dönemde piyasa hareketliliği yatırımcıların dikkatini çekerken, dolar-TL kuruna ilişkin altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş'ten önemli açıklamalar geldi. Seçim dönemine de değinen Memiş, doların 20 TL'nin üzerine çıkmasının sürpriz olmayacağını belirtti. İşte İslam Memiş dolarının açıklamaları...
Dolar, altın ve kripto
para biriminden borsaya kadar pek çok değerlendirmesine yer veren uzman, yatırımcı vatandaşlara da önemli açıklamalarda bulundu. İşte İslam Memiş'in Dolar değerlendirmeleri...
BORSADA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Memiş, borsanın dalgalanma gösterdiğini ve fiyatlar konusunda belirsizlik olduğunu kaydetti. Durumun yatırımcıları tereddütte bıraktığına dikkat çeken uzman, yatırımcıların en karlı araçları tercih etme eğiliminde olduğuna dikkat çekti. Yatırımcılar yukarı ve aşağı gider mi? düşenler kalkar mı? İslam Memiş, bu tür sorunları dile getirdiğini belirterek, borsa dalgalanmalarının her yıl yoğunlaşması gerektiğini kaydetti. Memiş, bu konuda herhangi bir dip ya da zirve olmadığını belirterek, olaya bu açıdan bakmayı önerdi.
BORSADA DÜŞÜŞ VE YÜKSELİŞLER NE KADAR OLUR?
İslam Memiş, yatırım yapmak isteyenlerin borsayı yıllık ve uzun vadeli bir yatırım aracı olarak görmesi gerektiğine dikkat çekerken, İslam Memiş borsayı bir oyun piyasası olarak görmemesi gerektiğini vurguladı. Memiş, vatandaşların kredi
yoluyla işlem yapmaması gerektiğini vurgulayarak, stokların bölünmesi gerektiğini söyledi. İslam Memiş, vatandaşların önlem alması halinde borsada uzun vadeli yatırımcının kaybının çok küçük olduğunu vurguladı. Memiş, borsa ile ilgili açıklamasına şöyle devam etti: “Mesela yıl içerisinde 4400 puan seviyesinin dip seviyesi 6.500 puan seviyesinin zirve seviyesi olarak takip edeceğiz ve bugünkü seviyeleri gözünde bulundurduğumuz zaman da tam böyle orta noktadayız.” Memiş, kırılma noktasının fiyatların aşağı ve yukarı farklı seviyelerde olduğunu sözlerine ekledi, Memiş, borsanın aynı şekilde devam edebileceğini sözlerine ekledi. Mağazadaki son hamleyi sergileyen Memiş, altında biraz daha düzeltme payı olduğunu vurguladı. Teknik onarım ihtiyacından dolayı mutlaka fatura çıkacağını vurgulayan Memiş, yatırımcıların bu durumu değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.
DOLAR FİYATLARI NE OLACAK?
Dolar ile ilgili olarak istikrarlı bir dalgalanma olmadığını ifade eden Memiş, 18.81 TL seviyesindeki doların fiyatının serbest piyasada 19.05 ile 19.07 arasında dalgalandığını kaydetti. Memiş Kapalıçarşı'da 1 doları 19 TL'ye çıkaran kurun marketlerde, dövizcilerde ve bankalarda görülebildiğini sözlerine ekledi. 18,81 TL olan kurun seçim öncesi zayıflamasının beklenmediğini vurgulayan Memiş, seçim sonrasında artan kura yönelik saldırıların olabileceğini söyledi. Memiş, haziran sonrası süreçlerde dolar/TL kurunun 6 ay sonra 24-25 TL seviyelerine kadar yükselmesinin sürpriz olmayacağını vurguladı. TL kuruna bakıldığında yılın ilk üç haftasında sonuçlarının iyi olduğunu kaydeden Memiş, 2022'de euro ve doların kalitesinin 20 yılın en düşük seviyesine gerilediğini sözlerine ekledi. paritenin 2022'de 0,95'e düştüğünü söyleyen Memiş, şu anda 1,08,58'de olduğunu söyledi. İslam Memiş, euro-dolar paritesinin yıllık 1,15'te görüldüğünü belirterek, düşüşün alım fırsatı olarak da görülebileceğini vurguladı. Euro'nun uzun bir aradan sonra tekrar doların üzerine çıktığını sözlerine ekleyen İslam Memiş, “20.42 ekranlarda ama serbest piyasalardaki kur 20,66 lira seviyesinde yine Euro'nun dolara kıyasla performansının iyi olduğunu gözlemliyoruz.” dedi.
BİTCOİN'DE SON DURUM NE?
Bir yatırım aracı olarak kripto paralar hakkında önemli açıklamalarda bulunan İslam Memiş, kripto yatırımcılarının yeni yıla mutlu bir başlangıç yaptıklarını belirtti. Kripto para birimi için 16.500 dolarlık noktanın görünür olduğunu belirten Memiş, teknik olarak 23.000 dolar seviyesinde 25.000 dolar seviyesini takip ettiğini vurguladı. Bu seviyelerden tekrar satış gelebileceğinin altını çizen Memiş, yatırımcıların gözünü 20.000-25.000$ seviyesinde tutması gerektiğini söyledi. Daha önce gözlemlenen aralığın 16 ile 18 dolar arasında olduğunu kaydeden Memiş, yükseliş trendi olması durumunda Bitcoin piyasasındaki oynaklığın 20.000 dolar ile 25.000 dolar arasında görülebileceğini söyledi. Kripto para yatırımcılarına önemli açıklamalarda bulunan İslam Memiş, piyasanın son durumunu şu sözlerle değerlendirdi: “Kripto paralar baskılanmaya devam ediyor ve dolayısıyla Kripto para piyasasındaki mutlaka orta ve uzun vadede varlıklarını korumak için sabırla beklemesi gerekiyor, burada da açığa işlem yapmama kripto para piyasasında önem arz ettiğini söyleyebilirim."