Doların pimi çekildi! O tarihten sonra paraşütsüz çakılacak: Döviz büroları doldu taştı! İşte yeni rakam...







DOLAR YATIRIMCILARI İÇİN 3 ŞUBAT ÇOK KRİTİK!







Yatırım uzmanlarının dolar açıklamalarının ardından yatırımcılar döviz bürolarına akın etmeye başladı. Dolarla ilgili çarpıcı tahminlerde bulunan uzmanlar kritik tarih olarak 3 Şubat'a dikkat çekti. Ocak ayı enflasyon artışının ardından uzmanlar dolarla ilgili gerçekçi tahminler yapmakta da epey zorlandı.Vatandaşı saran enflasyon korkusuna şimdi bir de yaptıkları yatırımı kaybetme korkusu eklendi. Bu kapsamda uzmanların yorumlarına bakıldığında, nakit paranın değerinin artacağı ve doların 16-17 seviyelerine düşeceği tahmin ediliyor.Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon beklentisinde yüzde 65 bandında düşüş bekleniyor. Ancak, enflasyondaki düşüşün piyasayı etkilememesi adına fırsatçılar ile mücadele etmek gerekiyor. Bu kapsamda da devletin piyasada fiyat kontrolü yaparak vatandaşın enflasyondan minimum zarar ile kurtulmasını sağlaması gerekiyor. Doların şuan satışı 18,7830 TL olurken, 18,7897 TL'den de satılıyor.