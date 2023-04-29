EKONOMİ
29 Nisan 2023 - 11:00

Doların pimi çekildi! Selçuk Geçer'den flaş tahmin: O tarihten önce 35 TL olacak!

Uzun zamandır devam eden enflasyon sebebi ile döviz kurlarındaki hareketlilik de hiç bitmiyor. Sürekli yükselişte olan dolar zirveye ulaştı. Uzmanından önemli açıklamalar haberimizde.

EKONOMİ
29 Nisan 2023 - 11:00
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Doların pimi çekildi! Selçuk Geçer'den flaş tahmin: O tarihten önce 35 TL olacak!


Ünlü ekonomist döviz kuru hakkındaki tahminlerini duyurdu. Doların yükselişe geçeceğini, zirveye tırmanacağını açıkladı. İşte detaylar.

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EKONOMİ UZMANI AÇIKLADI



Açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den uyarı geldi. Döviz kurlarındaki hareketliliğin devam edeceğini yükselişte olduğunu açıkladı. Aynı zamanda yatırım düşünen vatandaşlar için de uyarılarda bulundu. Geçer, vatandaşların kendisini güvende hissetmek amacıyla dolardan çok altına yöneleceğini söyledi. Özellikle seçime yaklaştıkça bu durumun devam edeceğini belirtti.

Geçer, enflasyon rakamlarının doğru olmadığını gizlendiğini belirtti. Önümüzdeki süreçte doların 25-40 seviyelerinde olmasının normal olacağını ancak daha da artış olursa o zaman Türkiye için durumun kötü olduğunu belirtti. O seviyelere çıkan dolar kuru demek Türkiye'nin daha da fazla fakirleşmesi demektir dedi. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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