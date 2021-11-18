GÜNDEM
18 Kasım 2021 - 12:27

Doların sürekli yükselişi ile ilgili Bakanlık'tan kritik açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazına ilişkin yeni düzenleme ile serbest piyasaya müdahalenin söz konusu olmadığı belirtildi.

GÜNDEM
18 Kasım 2021 - 12:27
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Doların sürekli yükselişi ile ilgili Bakanlık'tan kritik açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bugün yapılan son dakika açıklamasından doların sürekli yükselişi ve halkın tedirginliği ile alakalı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair düzenleme yapılacağı haberleri yer aldı. Bu konuya ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan yorumlar üzerine açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.




Yapılacak olan düzenleme ile döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limitinin 100 doların üstü ve karşılığı Türk lirası olarak yeniden belirlendiği aktarıldı. Yapılan açıklamada yer alan söz konusu değişiklikte “işlem limitlerini belirleme” ifadesinin ise sadece kimlik ibrazına yönelik olduğu belirtildi. Açıklamada belirtilen bu ifadenin 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade ettiği kaydedildi. Öte yandan döviz alım satımının piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleştiği , düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesinin kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulandı.



 
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