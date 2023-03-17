Dolarını o tarihten önce bozduran karalar bağlayacak! Dolar kahini tarih verdi: Bu seviye kaçınılmaz olacak!







SELÇUK GEÇER'DEN TARİHİ DOLAR TAHMİNİ







Dolar kurunda meydana gelen dalgalanmalarla beraber uzman isimler tarafından açıklamalar yapıldı. Son dönemlerde hızlı şekilde dalgalanan dolar kuruna dair endişelenen yatırımcılara Geçer'den açıklama geldi. Seçimlerin yaklaşmasıyla beraber dolar kuru üzerinde ki değerlendirmeler dikkat çekti. 50 baz puanlık faiz indirimiyle beraber yatırımcıların dikkatleri bu açıklamalara çevrildi. Konu hakkında uzman isimlerden uyarılar peş peşe geldi.Dolar kuru için net tarih verilirken sürekli olarak kafalarda yer alan sor işaretlerine yanıt geldi. Dolarda ki akıbete karşılık olarak yatırımcıların dikkatleri çekti. ABD'de yükselen enflasyonla beraber dövizlerin probleme uğrayacağı belirtilirken merak edilen sorular tek tek açıklandı.Para Piyasaları Uzmanı Selçuk Geçer yatırımcıya seslenirken geleceği nokta için tarih bilgisi verildi. Görüşlerini takipçileriyle paylaşan uzman isim üzerine dolar TL kuru hakkında net tarih herkesi harekete geçirdi. Geçer, dolar kuru üzerinden tahminler yaparken 9 gün içerisinde 3-5 TL aralığında yükseliş olacağına değindi. ABD üzerinde meydana gelen enflasyonla beraber doların durdurulmasıyla 35 TL kadar yükseliş olacağı bilgisi verildi.