Finans
21 Mart 2023 - 16:00

Dolarları yastık altından çıkarın! Selçuk Geçer Haziran ayında 1 dolar kaç TL olacak açıkladı: Duyan kulaklarına inanamadı

Selçuk Geçer, Haziran'da dolara ne olacağını konuştu! Ekonomist Selçuk Geçer, 1994 yılında Türkiye ekonomisinin geçmiş yılların örneklerini gösterdiğini hatırlatarak, doların önümüzdeki yıllarda 100 TL'yi bulacağını vurguladı. Ancak temel gıdalardaki istikrarsız rakamların etkisinin devam edeceğini ve tüketicilerin ilaç ve tıbbi malzeme bulmakta zorlanacağını da belirtti. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…

Finans
21 Mart 2023 - 16:00
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Dolarları yastık altından çıkarın! Selçuk Geçer Haziran ayında 1 dolar kaç TL olacak açıkladı: Duyan kulaklarına inanamadı
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Selçuk Geçer, TL'nin euro ve dolar karşısında değer kaybettiğini, euronun TL karşısında değer kazandığının altını çizdi. Onun analizine göre dolar karşısında değer kazanacak .

Selçuk Geçer, içinde bulunduğumuz zorlu ekonomik dönemde daire almanın neredeyse imkansız olduğunu, ev kiralamanın ise çok daha fazla masraf gerektirdiğini vurguladı. Yükselen kira ve daire fiyatları tüketicileri yordu. Selçuk Geçer, artan fiyatlar nedeniyle doların şiştiği yönündeki sözde algısının yanlış olduğunu belirtti. Bunun yerine şu anda en ucuz para biriminin maliyet fiyatından çok daha ucuz olan dolar olduğunu belirtti. Döviz kurlarının düşük olması nedeniyle Türkiye'de fiyatların arttığını ve bunun zaman içinde artacağını belirtti.



dolar

Raporlara göre yakın gelecekte petrol ve döviz kurları aynı seviyeye çıkabilir.

Yapılan müdahalelerin ardından doların ani yükseliş gösterdiğini ve ardından kısa süreli bir durgunluk yaşandığını kaydetti.

FED'in faiz artırımlarına devam edeceğini söyleyen Selçuk Geçer, ekonomimizin zor günlerden geçtiğini vurguladı. Satın alma gücündeki bu düşüş, tüketicileri birçok yönden etkilemekte ve herkesi finansal açıdan zor bir süreçten geçirmektedir.

NOT: Burada sunulan değerlemeler ve bilgiler yatırım tavsiyesi değil. Haberde herhangi bir yatırım tavsiyesine yer verilmemektedir.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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