Dolarları yastık altından hemen çıkarın! Çifte katlayacağı tarih belli oldu: Şimdi satanın uykuları kaçacak!

DOLAR KURU SON DURUM NE?

DOLAR O TARİHTE 40 TL OLACAK





Ünlü Ekonomist Selçuk Geçer, elinde bir doları bile olanlara önemli bir uyarıda bulundu. Bir dolar 40 TL olacak sakın satmayın, Selçuk Geçer tarih verdi ve yeni tahminlerini tek tek açıkladı.Elinde doları olan vatandaşlara sakın satmayın diye seslenen ve sürekli olarak yaptığı dolar kehanetleri ile kendisinden söz ettiren ünlü Ekonomist Selçuk geçer doların 40 TL olacağı tarihi açıkladı. 2022'de söylediği her şeyin arkasında duran ünlü Ekonomist, yeni yıl için yeni dolar tahminlerini yayınladı. Selçuk Geçer'in dolar tahminleri gündeme bomba gibi düştü. Dolar ne zaman 40 TL olacak? Dolar yükselir mi yoksa düşer mi? Ünlü iktisatçı Selçuk Geçer, 2023 yılı için yeni dolar tahminlerini açıklamaya başladı. 2022 yılında yaptığı dolar yorumlarıyla manşetlere bomba gibi düşen ünlü Ekonomist, şubat ayı tahminlerinin ardından yeniden konuşulacak. Dolar borcu olan vatandaşa kötü haberi ileten Selçuk Geçer, elinde dolar bile olanların mutlu olduğunu söyledi. Şubat 2023 tahminleriyle herkesi heyecanlandıran ünlü ekonomistin yorumları haberimizde...Döviz piyasasında altın piyasasında dalgalanmalar devam ediyor ancak ünlü Ekonomistlerin açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. 2022 yılı dolar tahminleriyle yatırımcılara yön veren Selçuk Geçer, yeni yıl için yeni tahminlerini yayınlamaya devam ediyor. Selçuk, şubat ayı dolar tahminleriyle yine gündemde. Sosyal medya hesabından yeni bir video yayınlayarak şubat ayı dolar tahminini yayınlayan Selçuk Geçer, 2022 yılına ilişkin tüm tahminlerinin doğru çıktığını iddia ederek doların şu an 40 TL olacağını iddia ediyor.2022 yılında yaptığı tahminleriyle yatırımcılara çok şey katan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yeni yıl için yeni tahminlerini açıkladı. 2023'te 1 doların 40 TL'ye çıkacağını söyleyen Selçuk Geçer, şubatta doların 24 TL olacağını iddia ediyor. Kendinden emin açıklamalarıyla her zaman adından söz ettiren ünlü Ekonomist, yılbaşında üst üste yeni rekorların geleceğini ve doların önüne geçilmesinin mümkün olmayacağını açıkladı. Doları olan ve dolara yatırım yapmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan ünlü Ekonomist, 2023 yılında borsa ve altında riskin daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, en güvenilir kapının dolar olduğunu söyledi. Ekonomist Selçuk Geçer, 2023 yılında en akıllı yatırımın dolar yatırımları olduğunu savunarak, doları olanların para bozdurmak için acele etmemesi gerektiğini savundu.