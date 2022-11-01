Dolaylı vergi nedir, oranları ne kadardır? Dolaylı vergiyi kapsayan vergiler ve ödemeyi yapacak kişiler







DOLAYLI VERGİ

DOLAYLI VERGİLER NELERDİR?







DOLAYLI VERGİ ORANLARI NEDİR?

Bir malın satışında ya da bir hizmet durumunda kullanılmak üzere alınan vergi türü dolaylı vergi, alışverişlerde kesilen KDV'den telefon faturalarına kadar alınmaktadır. Harcamalar üzerinden temin edilen dolaylı vergilerin detayları haberimizde...Dolaylı vergilerde ödeyen ve mükellef kişiler farklıdır. KDV alışveriş yapan vatandaş tarafından ödenip market sahibi tarafından da devlete aktarılır. Kişilerin gelir durumuna göre değişmeden herkes tarafından bu vergiler eşit olarak ödenir. Dolaylı vergilerin devlet tarafından toplanması daha kolay olup takibi ise işlem yapıldığı esnada kolaylık sağlar.-Katma Değer vergisi (KDV), -Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) -Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)AB üyesi olan ya da üyelik sürecinde olan ülkelerin vergi oranlarının dengede olması için başlatılan bu yürürlük katma değer vergisi %15 ile %28 aralığında olması gerekir. Türkiye de vergi oranları ürünün türüne cinsine göre farklılık gösterirken Gelir İdare Başkanlığı tarafından belirlenen oranlar toplanarak tüketicilere ya da vatandaşlara uygulanarak dolaylı vergi niteliğinde sunulur.