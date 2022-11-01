Dolaylı vergi nedir, oranları ne kadardır? Dolaylı vergiyi kapsayan vergiler ve ödemeyi yapacak kişiler

Bir malın satışında ya da bir hizmet durumunda kullanılmak üzere alınan vergi türü dolaylı vergi, alışverişlerde kesilen KDV'den telefon faturalarına kadar alınmaktadır. Harcamalar üzerinden temin edilen dolaylı vergilerin detayları haberimizde...
DOLAYLI VERGİDolaylı vergilerde ödeyen ve mükellef kişiler farklıdır. KDV alışveriş yapan vatandaş tarafından ödenip market sahibi tarafından da devlete aktarılır. Kişilerin gelir durumuna göre değişmeden herkes tarafından bu vergiler eşit olarak ödenir. Dolaylı vergilerin devlet tarafından toplanması daha kolay olup takibi ise işlem yapıldığı esnada kolaylık sağlar.
DOLAYLI VERGİLER NELERDİR?
-Katma Değer vergisi (KDV), -Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) -Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)