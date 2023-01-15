YAŞAM
15 Ocak 2023 - 15:02

Dolu dolu geliyor... Heryer kar beyaz olacak... Beklenen yağışlar için MGM'den Sağanak, kar, sis uyarısı yapıldı! Resmen dışarı adım atamayacağız

Meteoroloji yetkilileri 15 Ocak için hava durumu tahminini yayınladı. Paylaşılan verilerde ise yurdun birçok ilinde sağanak yağış beklenirken yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

YAŞAM
15 Ocak 2023 - 15:02
2 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Dolu dolu geliyor... Heryer kar beyaz olacak... Beklenen yağışlar için MGM'den Sağanak, kar, sis uyarısı yapıldı! Resmen dışarı adım atamayacağız
TAKİP ETTAKİP ET


Kış aylarının başlamasıyla birlikte ülke genelinde yağış alan illerin sayısı arttı. Sıcaklıklar düştükçe daha yüksek rakımlarda kar yağışı görülmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre: Kuzey Marmara, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in batı kıyıları ile birlikte Çanakkale, Balıkesir, Muğla ve Denizli'de yağış beklentisi var. Yağışların aynı zamanda Gaziantep, Adıyaman, Kilis civarında görüleceği Kayseri, Şanlıurfa'nın güneyi ile Şanlıurfa'nın batısının yağış alacağı tahmin ediliyor. Yağışların Orta Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yüksek olmak üzere yağmur ve sağanak yağış, Malatya'nın yüksek kesimlerinde kalan yerlerin ise dolu ve kar şeklinde görüleceği tahmininde bulunuluyor. İç ve doğu kesimlerin ise ara ara sis ve pusa maruz kalacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının bir çok bölgede mevsim normalleri üstünde devam etmesi beklenirken Rüzgarın Marmara ve Akdeniz bölgelerinden kuzey yönlü genel olarak doğu ve güneydoğu tarafından hafif, ara ara da orta şiddette esmesinin beklendiği bildirildi.

15 OCAK 2023 BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Meteoroloji 15 Ocak için hava durumu tahmini



EDİRNE 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 12°C

Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu

KIRKLARELİ 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 12°C

Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu

EGE BÖLGESİ

Meteoroloji 15 Ocak için hava durumu tahmini

A.KARAHİSAR 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Meteoroloji 15 Ocak için hava durumu tahmini

ADANA 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı

ISPARTA 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Meteoroloji 15 Ocak için hava durumu tahmini

ANKARA 9°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 8°C

KONYA 9°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Meteoroloji 15 Ocak için hava durumu tahmini

BOLU 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif yağmurlu

SİNOP 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

ZONGULDAK 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Meteoroloji 15 Ocak için hava durumu tahmini

AMASYA 10°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 10°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 10°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Meteoroloji 15 Ocak için hava durumu tahmini

AĞRI 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Meteoroloji 15 Ocak için hava durumu tahmini

DİYARBAKIR 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

SİİRT 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, batısı yağmurlu

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ