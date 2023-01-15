Dolu dolu geliyor... Heryer kar beyaz olacak... Beklenen yağışlar için MGM'den Sağanak, kar, sis uyarısı yapıldı! Resmen dışarı adım atamayacağız







15 OCAK 2023 BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ











EGE BÖLGESİ





AKDENİZ BÖLGESİ





İÇ ANADOLU BÖLGESİ





BATI KARADENİZ BÖLGESİ





ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ





DOĞU ANADOLU BÖLGESİ





GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ





Kış aylarının başlamasıyla birlikte ülke genelinde yağış alan illerin sayısı arttı. Sıcaklıklar düştükçe daha yüksek rakımlarda kar yağışı görülmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre: Kuzey Marmara, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in batı kıyıları ile birlikte Çanakkale, Balıkesir, Muğla ve Denizli'de yağış beklentisi var. Yağışların aynı zamanda Gaziantep, Adıyaman, Kilis civarında görüleceği Kayseri, Şanlıurfa'nın güneyi ile Şanlıurfa'nın batısının yağış alacağı tahmin ediliyor. Yağışların Orta Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yüksek olmak üzere yağmur ve sağanak yağış, Malatya'nın yüksek kesimlerinde kalan yerlerin ise dolu ve kar şeklinde görüleceği tahmininde bulunuluyor. İç ve doğu kesimlerin ise ara ara sis ve pusa maruz kalacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının bir çok bölgede mevsim normalleri üstünde devam etmesi beklenirken Rüzgarın Marmara ve Akdeniz bölgelerinden kuzey yönlü genel olarak doğu ve güneydoğu tarafından hafif, ara ara da orta şiddette esmesinin beklendiği bildirildi.EDİRNE 10°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL 12°C Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu KIRKLARELİ 9°C Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ 12°C Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurluA.KARAHİSAR 7°C Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ 12°C Parçalı ve çok bulutlu İZMİR 15°C Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA 11°C Parçalı ve çok bulutluADANA 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı ANTALYA 16°C Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı ISPARTA 11°C Parçalı ve çok bulutlu MERSİN 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıANKARA 9°C Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR 8°C Parçalı bulutlu KAYSERİ °C, 8°C KONYA 9°C Parçalı bulutluBOLU 9°C Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU 6°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif yağmurlu SİNOP 11°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu ZONGULDAK 10°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurluAMASYA 10°C Parçalı bulutlu SAMSUN 10°C Parçalı bulutlu TOKAT 10°C Parçalı bulutlu TRABZON 12°C Parçalı, yer yer çok bulutluAĞRI 2°C Parçalı ve çok bulutlu ERZURUM 1°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA 5°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı VAN 2°C Parçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR 10°C Parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP 10°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu SİİRT 9°C Parçalı ve çok bulutlu ŞANLIURFA 12°C Parçalı ve çok bulutlu, batısı yağmurlu