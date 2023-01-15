Dolu dolu geliyor... Heryer kar beyaz olacak... Beklenen yağışlar için MGM'den Sağanak, kar, sis uyarısı yapıldı! Resmen dışarı adım atamayacağız

Kış aylarının başlamasıyla birlikte ülke genelinde yağış alan illerin sayısı arttı. Sıcaklıklar düştükçe daha yüksek rakımlarda kar yağışı görülmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre: Kuzey Marmara, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in batı kıyıları ile birlikte Çanakkale, Balıkesir, Muğla ve Denizli'de yağış beklentisi var. Yağışların aynı zamanda Gaziantep, Adıyaman, Kilis civarında görüleceği Kayseri, Şanlıurfa'nın güneyi ile Şanlıurfa'nın batısının yağış alacağı tahmin ediliyor. Yağışların Orta Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yüksek olmak üzere yağmur ve sağanak yağış, Malatya'nın yüksek kesimlerinde kalan yerlerin ise dolu ve kar şeklinde görüleceği tahmininde bulunuluyor. İç ve doğu kesimlerin ise ara ara sis ve pusa maruz kalacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının bir çok bölgede mevsim normalleri üstünde devam etmesi beklenirken Rüzgarın Marmara ve Akdeniz bölgelerinden kuzey yönlü genel olarak doğu ve güneydoğu tarafından hafif, ara ara da orta şiddette esmesinin beklendiği bildirildi.
15 OCAK 2023 BAZI İLLERDE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
EDİRNE 10°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL 12°C Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu KIRKLARELİ 9°C Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ 12°C Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu