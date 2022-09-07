GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 11:53

Domates ihracatında yeni dönem: Ticaret Bakanlığı'ndan izin şartı getirildi

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayında yer alan bir karara göre, domates ihracatının Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması gerekiyor.

GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 11:53
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Domates ihracatında yeni dönem: Ticaret Bakanlığı'ndan izin şartı getirildi


Yaz ayları henüz bitmese de domates fiyatlarındaki artışlar henüz bitmedi. Bu kapsamda tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmalar başlatan hükümet, domates ihracatı işlemlerini izne bağlama kararı aldı.

Hükümetin aldığı kararla birlikte domates 'İhracı kayda bağlı mallar' listesine eklenirken, iznin Ticaret Bakanlığı'ndan alınması kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alarak yürürlüğe girdi.



domates ihracatı ticaret bakanlığı

Bu kapsamda domates (sirke ya da asetik asit dışında gerçekleştirilen yöntemlerle pişirilen, konserve edilen) ve salça ihracatında Ticaret Bakanlığı'nın onayı alınacak. Söz konusu karar ilişkin Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı 'İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de yapılan değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. İşte, o tebliğ;

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
11 Haneli kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? TC kimlik numarasını ezberleme şeklinizden zeka türünüz çıkıyor!
11 Haneli kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? TC kimlik numarasını ezberleme şeklinizden zeka türünüz çıkıyor!
Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!
Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!
Özel çocuk Fehmi’nin askerlik hayali gerçek oldu
Özel çocuk Fehmi’nin askerlik hayali gerçek oldu
Diyarbakır'da yakalanan teröristlerin muskasındaki korkunç plan!
Diyarbakır'da yakalanan teröristlerin muskasındaki korkunç plan!
Maaşı duyanlar bu mesleğe akın etti! Çarşı ve Mahalle Bekçi alımları başladı başvurular e-devletten!
Maaşı duyanlar bu mesleğe akın etti! Çarşı ve Mahalle Bekçi alımları başladı başvurular e-devletten!
2022 icralık borçlar ne zaman siliniyor? İcralık olanların gözü kulağı bu haberde! Beklenen tarih verildi artık icra borcu kalmadı
2022 icralık borçlar ne zaman siliniyor? İcralık olanların gözü kulağı bu haberde! Beklenen tarih verildi artık icra borcu kalmadı
Son Haberler
Ekrem İmamoğlu, Safinaz teyzeye verdiği ziyaret sözünü yerine getirdi
Ekrem İmamoğlu, Safinaz teyzeye verdiği ziyaret sözünü yerine getirdi
11 Haneli kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? TC kimlik numarasını ezberleme şeklinizden zeka türünüz çıkıyor!
11 Haneli kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? TC kimlik numarasını...
Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz değişikliğinin nedeni şaşırttı
Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz...
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut kredi müjdesi geldi! Ev alacaklar acele edin kredi paketleri hazırlandı
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut kredi müjdesi geldi! Ev alacaklar...
İYİ Parti soğuk rüzgarlar esiyor! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık istifa etti
İYİ Parti soğuk rüzgarlar esiyor! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık...
Sinop’ta çıkan yangında 5 ev ile bir ambar kül oldu
Sinop’ta çıkan yangında 5 ev ile bir ambar kül oldu
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gece yarısı gerçekleşen kavga kanlı bitti
Gece yarısı gerçekleşen kavga kanlı bitti
Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!
Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!
Beşiktaş'ın gözde ismi Dele Alli'nin çıkamayacağı maçlar belli oldu! Alli'nin sakatlığı takımı etkiledi
Beşiktaş'ın gözde ismi Dele Alli'nin çıkamayacağı maçlar belli...
Özel çocuk Fehmi’nin askerlik hayali gerçek oldu
Özel çocuk Fehmi’nin askerlik hayali gerçek oldu
Bahçeye istiflenen atık malzemeler müstakil evi yaktı
Bahçeye istiflenen atık malzemeler müstakil evi yaktı
11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin
11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin
Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar'
Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar'
Burcu Özberk paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı! Kusuruz fiziği ile modellere taş çıkaran Özberk adeta şov yaptı
Burcu Özberk paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı! Kusuruz...