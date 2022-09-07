Domates ihracatında yeni dönem: Ticaret Bakanlığı'ndan izin şartı getirildi













Yaz ayları henüz bitmese de domates fiyatlarındaki artışlar henüz bitmedi. Bu kapsamda tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmalar başlatan hükümet, domates ihracatı işlemlerini izne bağlama kararı aldı. Hükümetin aldığı kararla birlikte domates 'İhracı kayda bağlı mallar' listesine eklenirken, iznin Ticaret Bakanlığı'ndan alınması kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alarak yürürlüğe girdi.Bu kapsamda domates (sirke ya da asetik asit dışında gerçekleştirilen yöntemlerle pişirilen, konserve edilen) ve salça ihracatında Ticaret Bakanlığı'nın onayı alınacak. Söz konusu karar ilişkin Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı 'İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de yapılan değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. İşte, o tebliğ;