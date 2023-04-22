YAŞAM
22 Nisan 2023 - 18:30

Domates Osmanlı'ya ne zaman geldi hiç düşündünüz mü? Tarihleri duyunca şaşıracaksınız: Patates, patlıcan...

Her evin vazgeçilmez besin kaynağı olan domates, patates gibi meyve sebzelerin sofralara ilk ne zaman geldiği de merak ediliyor. Peki bu besinler ilk kez ülkemize ne zaman geldi? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
22 Nisan 2023 - 18:30
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Domates Osmanlı'ya ne zaman geldi hiç düşündünüz mü? Tarihleri duyunca şaşıracaksınız: Patates, patlıcan...
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Birçok insan bunları bilmiyor ancak domatesin, patlıcanın, vanilyanın, patatesin de sofralara geliş serüveni var! Peki bu besinler ilk kez ne zaman kullanılmaya başlandı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BESİNLERİN TARİHİ SERÜVENİ

İlk olarak patatesin tarihi serüveni araştırıldığı zaman 16. yüzyılda sofralara geldiği öğreniliyor. Patates ilk olarak Hindistan'da üretilmeye başlanıyor ve İspanyollar sayesinde 16. yüzyılda Akdeniz'e kadar geliyor. Mısır ise İstanbul'a 17. yüzyılda geldi. Mısır'dan getirildiği için ilk olarak Mısır buğdayı olarak anılan besin zamanla mısır olarak kısaltıldı. Her evde neredeyse her gün tüketilen domates ise 19. yüzyılda sofralarda yerini aldı. 



Domatesin Tarihi Serüveni

1844 senesinde basılan ilk yemek kitabı Mehmed Kâmil'in Melceü't Tabbâhin isimli yemek kitabında domates yemeği ile ilgili tarifler paylaşıldı. Patatesle sofralarda 16. yüzyıla kadar tanışılmadı ancak o süreçten sonra her sofrada yerini aldı. Birçok tatlının içinde yer alan vanilya ise Osmanlı topraklarına 17. yüzyılda girdi, bu sebeple Osmanlı tatlılarının çoğu bu sürece kadar şerbetle yapıldı. Özellikle çikolataların içinde ana madde olarak yer alan kakao ise Osmanlı denizcileri ile birlikte ülkeye girdi. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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