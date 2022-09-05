EKONOMİ
05 Eylül 2022 - 09:16

Domatesler ihracat için güneşe serildi: 7 ülkeye gönderilecek

Kırıkkale'de yetişen ve güneşte kurutmaya bırakılan domatesler 7 ülkeye ihraç edilecek.

EKONOMİ
05 Eylül 2022 - 09:16
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Domatesler ihracat için güneşe serildi: 7 ülkeye gönderilecek


 Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından çiftçilerden satın alınan domatesler, kamyon veya traktörlerle tarlalara getiriliyor. Tarım işçileri tarafından örtülerin üzerine sıralanan domatesler, 1 hafta güneş altında bekletilerek kurutuluyor.

Domates kurutma işinde çalışanların büyük kısmını ilçede ikamet eden tarım işçileri oluşturuyor. Sıcak havada saatlerce çalışan işçilerden her biri, el çabukluğuna göre günde ortalama 200-250 kasa kabak kesebiliyor. Kurutulan domatesler, Yahşihan Belediyesi ile özel bir şirket arasından imzalanan protokolle Çin, Almanya, Finlandiya, İtalya'nın da aralarında bulunduğu 7 ülkeye ihraç edilmesi planlanıyor.



Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kurutulmuş domateslerin paketler haline getirilmesini ardından özel bir firma aracılığıyla 7 ülkeye ihraç edeceklerini söyledi.
Domates kurutma işleminde yaklaşık 50'si bayan olmak suretiyle toplam 90 işçinin çalıştığını vurgusunu yapan Türkyılmaz, "Üretken belediyecilik' anlamıyla burada ve ilçelerde sözleşmeli olarak ekimlere başlamıştık. İlçemizde ikamet eden yaklaşık 50 tane hanımefendi ve 40 tanede beyefendi dilme işlemi yapıyor. 'Üretken belediyecilik' anlamında hem vatandaşlarımıza hizmet etmek, benzer şekilde kendi aile ekonomisine katkı sağlasınlar diye hanımefendiler çalışıyor" dedi.

Türkyılmaz, "Aynı zaman da anlaştığımız firma yetkilisiyle beraber de 7 ülkeye ihraç olacak ilçemizde yetişmiş olan domatesler. Yaklaşık 1 hafta süreyle burada kuruyacak. Doğal kurutma yöntemini seçtik ki hem sağlıklı aynı anda doğal olsun diye. İlerleyen zamanlarda da paketlenip ilçemizde ikamet eden 6 bin haneye domat kurusu göndereceğiz. Aynı zamanda hiçbir domatesi israf etmiyoruz. Ezilmiş olan domatesleri de salça haline getiriyoruz" diyerek konuşmasını belirtti.

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Haber Editörü
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