Domateslerin için 3 tane çilek var! Henüz bulan olmadı... Bulan rekor kırar! 12 saniyede bulabilen dahidir!













İşte gizlenmiş çilekler...





















Zihninizi zorlayın ve domateslerin arasına gizlenmiş üç çileği bulun... Ünlü Macar illüzyonist Gergely Dudas tarafından yaratılan bu optik illüzyon son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Ancak dikkat edin, domatesler ve çilekler arasındaki benzerlik nedeniyle zorluk seviyesi yüksek. Onları bulmak için sadece 9 saniyeniz var, bu yüzden hızlı olun! Eğer kısa sürede bulabilirseniz, harika. Ama sadece iki çilek bulabilirseniz de endişelenmeyin...Peki, yeteneklerinizi test etmeye ve domateslerin arasına gizlenmiş çilekleri bulmaya hazır mısınız? Haydi başlayalım!Bulamayanlar için de cevabı hemen aşağıda...