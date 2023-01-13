Domuz gribine yakalanan Doğa Rutkay, hastanelik oldu!







“GÜLDÜĞÜME BAKMAYIN”







2014'de Kerimcan Kamal ile dünya evine giren ünlü oyuncu Doğa Rutkay, domuz gribi hastalığına yakalandığını açıkladı. 2 çocuk annesi güzel oyuncu Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda maske çağrısında bulundu.Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Doğa Rutkay'a domuz gribi teşhisi konuldu. Hemen tedavsine başlanan güzel oyuncu evde istirahat ettiği sırada hayranlarına ve sevenlerine sağlık durumuyla ilgili bilgiler verdi. Rutkay, ifadesinde şu cümleleri kullandı: “Her birinize ayrı ayrı teşekkürler. Domuz gribinden korunmak için elinizden geleni yapın ve maskelerinize yeniden geri dönün. Çocuklu aileler için çok zor, okullar bu hastalıkla dolup taşıyor. Bu çok ciddi bir hastalıktır. Elinde mumla Covid'i aratıyor. Gülen yüzüme bakma, ben her zaman gülen bir tipimdir. Bununla birlikte, ağrı, öksürük ve ara sıra düşük dereceli ateş beni mahvetti. Sabırlıyım ve bunun üstesinden geleceğim."