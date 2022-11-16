DÜNYA
16 Kasım 2022 - 09:56

Donald Trump 2024'te yeniden aday olacağını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri tarihinde iki dönem seçilen ikinci başkan olmayı hedefleyen eski Başkan Donald Trump, Salı gecesi yaptığı açıklamada 2024 yılında Cumhuriyetçilerin başkan adaylığına talip olduğunu duyurdu.

DÜNYA
16 Kasım 2022 - 09:56
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Donald Trump 2024'te yeniden aday olacağını açıkladı


Amerika Birleşik Devletleri tarihinde iki dönem seçilen ikinci başkan olmayı hedefleyen eski Başkan Donald Trump, Salı gecesi yaptığı açıklamada 2024 yılında Cumhuriyetçilerin başkan adaylığına talip olduğunu duyurdu.

Trump, kampanyasının merkezinin bulunduğu Florida'daki sahil malikanesi Mar-a-Lago'da toplanan kalabalığa "Amerika'yı yeniden büyük ve görkemli yapmak için bu gece ABD başkanlığına adaylığımı açıklıyorum" dedi.



trump yeniden aday olacağını açıkladı

Geçmişteki icraatlarını hatırlattı

Trump yaptığı konuşmada, Cumhuriyetçiler arasında görevde olduğu döneme dair olumlu kabul edilen aksiyonlarını hatırlatmak adına için sık sık ilk dönemdeki başarılarını Biden yönetiminin politikaları ve mevcut ekonomik iklimle karşılaştırdı. Katı göçmenlik uygulamalarından kurumlar vergisi indirimlerine ve dini özgürlük girişimlerine kadar algılanan bu başarıların çoğu bugün bile derin bir kutuplaşma yaratmaya devam ediyor.

Trump, sözlerini "Bu benim kampanyam olmayacak, bu hepimizin kampanyası olacak" diyerek tamamladı.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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