Amerika Birleşik Devletleri tarihinde iki dönem seçilen ikinci başkan olmayı hedefleyen eski Başkan Donald Trump, Salı gecesi yaptığı açıklamada 2024 yılında Cumhuriyetçilerin başkan adaylığına talip olduğunu duyurdu. Trump, kampanyasının merkezinin bulunduğu Florida'daki sahil malikanesi Mar-a-Lago'da toplanan kalabalığa "Amerika'yı yeniden büyük ve görkemli yapmak için bu gece ABD başkanlığına adaylığımı açıklıyorum" dedi.
DÜNYA
16 Kasım 2022 - 09:56
Donald Trump 2024'te yeniden aday olacağını açıkladı
Amerika Birleşik Devletleri tarihinde iki dönem seçilen ikinci başkan olmayı hedefleyen eski Başkan Donald Trump, Salı gecesi yaptığı açıklamada 2024 yılında Cumhuriyetçilerin başkan adaylığına talip olduğunu duyurdu.
DÜNYA
16 Kasım 2022 - 09:56
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