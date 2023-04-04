Donald Trump bugün 'sus payı' davası için New York'ta yargıç karşısına çıkıyor!

Yetişkin film yıldızı Stormy Daniels ile ilişkisini örtbas etmekle suçlanan eski ABD'nin eski başkanı Donald Trump, bugün mahkemeye çıkarak ifade vermeye hazırlanıyor. Mahkemeye çıkmak için Florida'dan New York'a geçen Trump, Manhattan'da bulunan Trump Tower'a kadar kendisine eşlik eden bir konvoya bindi.
İDDİALARI REDDETMESİ BEKLENİYOR!
ABD medya kaynaklarına göre, Trump aleyhindeki iddianame, yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'a yapılan "sessiz ödeme" de dahil olmak üzere 30'dan fazla kampanya ve kayıt ihlali suçlaması içeriyordu. Trump, Amerikan tarihinde kendisine karşı suçlamalarla yargılanan ilk eski başkan olmuş olacak.