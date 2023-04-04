DÜNYA
04 Nisan 2023 - 12:19

Donald Trump bugün 'sus payı' davası için New York'ta yargıç karşısına çıkıyor!

Eski Başkan Donald Trump, yetişkin bir film yıldızıyla ilişkisinin ardından 'sus payı' suçlamasıyla bugün yargılanacak. New York Bölge Mahkemesi duruşmaları öncesinde şehirde güvenlik artırıldı.

DÜNYA
04 Nisan 2023 - 12:19
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Donald Trump bugün 'sus payı' davası için New York'ta yargıç karşısına çıkıyor!


Yetişkin film yıldızı Stormy Daniels ile ilişkisini örtbas etmekle suçlanan eski ABD'nin eski başkanı Donald Trump, bugün mahkemeye çıkarak ifade vermeye hazırlanıyor. Mahkemeye çıkmak için Florida'dan New York'a geçen Trump, Manhattan'da bulunan Trump Tower'a kadar kendisine eşlik eden bir konvoya bindi.

İDDİALARI REDDETMESİ BEKLENİYOR!

Donald Trump bugün 'sus payı' davası için New York'ta yargıç karşısına çıkıyor!

Donald Trump'ın konutu önünde güvenlik artırıldı ve taraftarların talebi doğrultusunda New York polisi onları toplantıya getirdi. Trump mahkemelerinin parmak izi alınacak ve fotoğrafları çekilecek. İddiaları reddetmeyi planlayan Trump, duruşmanın ardından konuşmak için Florida'ya dönmeyi planlıyor.



ABD medya kaynaklarına göre, Trump aleyhindeki iddianame, yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'a yapılan "sessiz ödeme" de dahil olmak üzere 30'dan fazla kampanya ve kayıt ihlali suçlaması içeriyordu. Trump, Amerikan tarihinde kendisine karşı suçlamalarla yargılanan ilk eski başkan olmuş olacak.

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Elvan ÇILDIR
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