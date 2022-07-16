Donald Trump'ın eski eşi evinde ölü bulundu! Ivana Trump’ın ölüm nedeni ortaya çıktı

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın eşi Ivana Trump hayatını kaybetti. New York’taki evinde cansız bedeni bulunan Ivana Trump’ın ölümü gündeme bomba gibi düştü. Ivanka, Eric ve Donald Trump JR isminde çocukları olan Ivana Trump’ın ölüm nedeni merak konusu oldu. Sansasyonel başkan Donald Trump’ın eski eşi Ivana Trump’ın ölüm haberi dünya gündeminde deprem etkisi yarattı. Ünlü ismin ölüm nedeni merak konusu oldu. Donald Trump’ın ilk eşi olan Ivana Trump’ın bu evlilikten 3 çocuğu bulunuyor. Donald Trump çocuklarının annesi olan 73 yaşındaki Ivana Trump’ın ölüm haberini sosyal medya platformu Truth Social'dan tüm dünyaya duyurdu.
Donald Trump, çocuklarının annesinin ölüm haberini verdiği paylaşımda "İlham verici bir hayat süren, güzel ve harika bir kadındı. Gururu ve sevinci üç çocuğu Donald Jr, Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz onunla gurur duydukça o da çocuklarıyla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana!" ifadelerini kullandı.