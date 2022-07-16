DÜNYA
16 Temmuz 2022 - 18:20

Donald Trump'ın eski eşi evinde ölü bulundu! Ivana Trump'ın ölüm nedeni ortaya çıktı

ABD eski Başkanı Donald Trump cephesinden acı haber geldi. Trump’ın eski eşi Ivana Trump, evinde ölü bulundu. Eski başkan Trump’ın eski eşinin ölüm haberini açıklamasının ardından olay gündeme bomba gibi düştü. İşte Ivana Trump’ın ölüm nedeni…

DÜNYA
16 Temmuz 2022 - 18:20
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Donald Trump'ın eski eşi evinde ölü bulundu! Ivana Trump’ın ölüm nedeni ortaya çıktı


ABD eski Başkanı Donald Trump’ın eşi Ivana Trump hayatını kaybetti. New York’taki evinde cansız bedeni bulunan Ivana Trump’ın ölümü gündeme bomba gibi düştü. Ivanka, Eric ve Donald Trump JR isminde çocukları olan Ivana Trump’ın ölüm nedeni merak konusu oldu.

Sansasyonel başkan Donald Trump’ın eski eşi Ivana Trump’ın ölüm haberi dünya gündeminde deprem etkisi yarattı. Ünlü ismin ölüm nedeni merak konusu oldu. Donald Trump’ın ilk eşi olan Ivana Trump’ın bu evlilikten 3 çocuğu bulunuyor. Donald Trump çocuklarının annesi olan 73 yaşındaki Ivana Trump’ın ölüm haberini sosyal medya platformu Truth Social'dan tüm dünyaya duyurdu.



İvana Trump

Donald Trump, çocuklarının annesinin ölüm haberini verdiği paylaşımda "İlham verici bir hayat süren, güzel ve harika bir kadındı. Gururu ve sevinci üç çocuğu Donald Jr, Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz onunla gurur duydukça o da çocuklarıyla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana!" ifadelerini kullandı.

Ölüm nedeni belli oldu!

Trump’ın açıklamasının ardından ünlü ismin ölüm nedeni merak konusu oldu. 73 yaşındaki Ivana Trump’ın evinde ölü bulunmasının ardından çağırılan sağlık yetkilileri, yaşlı kadının merdivenlerden düştüğünü ve merdivenlerin ucunda bulduklarını belirtti. Ivana Trump’ın ölüm nedeninin merdivenlerden düşmesi olduğu ifade ediliyor. Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) açıkladığı verilere göre; 65 yaş ve üzeri 100 bin kişiden yaklaşık olarak 64'ü düşmeye bağlı olarak hayatını kaybediyor.

Ivana Trump

Ivana Trump kimdir?

Çekya doğumludur. 1977 yılında New York’ta ünlü emlak yatırımcısı Donald Trump ile evlenmiştir. Bu evlilikten 3 çocuğu olan Ivana Trump, 2016'da Donald Trump'ın ABD başkanlığı adaylığını destekledi. Ivana Trump, 2017 yılında anneliği konu alan "Raising Trump" adlı bir kitap yazdı.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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