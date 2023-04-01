Donald Trump jüri tarafından suçlu bulununca New York sokakları polislerle donatıldı!













"TRUMP'A VURUSANIZ DİKKAT ÇEKERSİNİZ"

TRUMP, ABD'DE KANDİSİNE KARŞI SUÇLAMAYLA YARGILANAN İLK BAŞKAN OLACAK

New York Polis Departmanı (NYPD) görevlileri, rütbesi ne olursa olsun göreve çağrılırken, Manhattan'da bulunan Manhattan Ceza Mahkemesi, Bölge Savcılığı ve St. 5'teki Trump Tower Facade polis hatlarıyla çevrildi. Trump Tower'ın dışında, Trump karşıtı grupların "Trump'ı hapse atın" yazılı pankartları taşıdığı görülürken Trump destekçileri Trump müfettişlerini yolsuzlukla suçlayarak Amerikan bayrakları kaldırdı.Mary adıyla anılan bir Trump destekçisi, "Başkanım bana buraya gelmemi söyledi, bu yüzden geldim" dedi. Trump'ın New York'ta Biden yönetiminin defalarca zorbalığa uğradığını savunan Mary, "Tanrı onu bir kez iktidara getirdi, ikinci kez de iktidara getirecek" dedi.Trump Tower'ın önünde yüzünde Trump maskesiyle Trump'ı taklit eden bir kişi de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Para karşılığı turistlerle fotoğraflar çektiren adam, Neil Greenfield'ın "emekli olmadan önce daha fazla para kazanmak için 4 yıl boyunca sadece Trump taklidi yaptığı" bilgisini paylaştığını söyledi. Greenfield, "Bazen Trump'tan nefret eden ya da sosyal medya tıklamaları isteyen insanlar tarafından saldırıya uğruyorum çünkü Trump'a vurursanız dikkat çekersiniz" dedi. Greenfield, Trump'ı sevdiğini ancak bayrağını sallayarak ortalıkta dolaşan biri olmadığını belirterek, davanın Trump'a yönelik görevden alma sürecini uzatacağını düşündüğünü söyledi. Greenfield, "Bir Amerikalı olarak hayal kırıklığına uğradım, eskiden hükümete saygı duyardım ama artık iki tarafın da halkı düşündüğünü düşünmüyorum, daha fazla güç kazanmaya çalışıyorlar" diye konuştu.Trump, ABD tarihinde kendisine karşı bir suçlamayla yargılanan ilk eski başkan olarak tarihe geçecek. 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını koyan Trump, 18 Mart tarihinde Manhattan Bölge Savcısı Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimlerinde para ödendiği soruşturmayla ilgili olarak tutuklanmasını beklediğini açıklamış ve bu nedenle çağrıda bulunmuştu. Trump, büyük jürinin bir gün önceki iddianame kararını "siyasi" olarak nitelendirdi ve bunun "seçim müdahalesi" olduğunu öne sürdü.