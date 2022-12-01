Trump kendisi gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki seçimlerinde aday olacağını açıklayan ünlü rapçi Kanye West'e saldırdı. "O bir deli. Beni alt edemez' NBC News'e konuşan bir kaynağa göre Trump öfkesini, daha iki yıl önce Joe Biden'dan oy devşirerek dönemin başkanının yeniden seçilmesine yardımcı olmayı amaçlayan üçüncü parti bir başkanlık kampanyası yürüten West'e yöneltti. "Beni arkamdan vurmaya çalıştı. O bir deli. Beni yenemez," diyen eski başkan, West'in 2024 genel seçimlerinde adaylığını göz önünde bulundurarak başkanlık niyetine atıfta bulundu.
Genel
01 Aralık 2022 - 09:30
Donald Trump: O bir deli ve beni asla alt edemez
Trump kendisi gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki seçimlerinde aday olacağını açıklayan ünlü rapçi Kanye West'e saldırdı. "O bir deli. Beni alt edemez'
Genel
01 Aralık 2022 - 09:30
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