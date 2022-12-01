Donald Trump: O bir deli ve beni asla alt edemez

AMAÇ WEST'E TEPKİ OYLARINI TOPLAMAK OLABİLİR

Trump kendisi gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki seçimlerinde aday olacağını açıklayan ünlü rapçi Kanye West'e saldırdı. "O bir deli. Beni alt edemez' NBC News'e konuşan bir kaynağa göre Trump öfkesini, daha iki yıl önce Joe Biden'dan oy devşirerek dönemin başkanının yeniden seçilmesine yardımcı olmayı amaçlayan üçüncü parti bir başkanlık kampanyası yürüten West'e yöneltti. "Beni arkamdan vurmaya çalıştı. O bir deli. Beni yenemez," diyen eski başkan, West'in 2024 genel seçimlerinde adaylığını göz önünde bulundurarak başkanlık niyetine atıfta bulundu.NBC'nin haberine göre, West'in sosyal medyada ve başka yerlerde yaptığı bir dizi ırkçı ve antisemitik açıklamanın ardından artık kendisiyle birlikte anılmak istemeyen çok sayıda iş ortağı tarafından kamuoyu önünde kovulmasının ardından, Trump'un kendisiyle yan yana görünmek istemediği ve West'e tepki gösteren kesimi kendi tarafına çekme niyetinin olduğu iddia edildi.