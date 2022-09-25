Dondurma bağımlısı kedi çay ocağının maskotu oldu













Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yer alan çay ocağının maskotu duruma gelen 'Barut' isimli kedi müşterilerin vazgeçilmez eğlencesi oldu. Dondurma yalamasıyla en önemli kedi sosyal medyaya paylaşılan videolarıyla ilçenin gündemine oturdu. Videoları izleyen ilçe halkı ve gurbetçileri çay ocağına uğrayarak kediye dondurma ısmarlıyor. Barut'un günde bir külah dondurma yaladığını belirten işletme sahibi Gazi Tekin, yavruyken sahiplendiği Barut'u yaklaşık bir yıldır beslediği ve dondurma yalamasıyla müşterilerin ilgi odağı olduğuna dikkat çekti.