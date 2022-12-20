Donovan Mitchell, eski takımı Utah Jazz hakkında konuştu...













Bir muhabirin Utah Jazz'ın formasını emekli edip etmemesi hakkındaki sorusu üzerine Donovan Mitchell, "Bence orada fena iş çıkarmadım. Elimden geleni yaptım ama formamın orada asılabileceğini düşünmüyorum. Kendimi her zaman yukarıda görürüm. Standartlarım yüksektir. İnsanlar, formamın yukarıda olması gerektiğini hissedebilir. Bundan dolayı mutlu ve sonsuza dek minnettar olurum ama formamın orada olması için geçirdiğim beş yıl boyunca yeterince şey yaptığımı düşünmüyorum..."Donovan Mitchell, 2017 NBA Draftı'nda 13. sıradan seçilmişti ve Utah Jazz'ın yolunu tutmuştu. Çaylak sezonunda Ben Simmons ve Jayson Tatum ile döneminin en gözde çaylaklarındandı. Ben Simmons'ın ardından 2018 yılında 'Yılın Çaylağı' ödülünde ikinci sırada kalmıştı. Daha sonrasında Utah Jazz ile başarı normal sezonlar geçirse de playoff döneminde sınıfta kalmışlardı. Geçen yaz Utah Jazz Genel Menajeri Danny Ainge, takımını iki sac ayağı Donovan Mitchell ve Rudy Gobert'i takaslayarak yeniden yapılanmaya gitmişti.