Dört gözle Bekçi alımlarını bekleyene güzel haber! Son dakika müjdesi geldi! 26 ilde 1.250 çarşı ve mahalle bekçisi alım tarihleri resmen belli oldu! Kaçırana fırsat bir daha gelmez!

Verilen detaylara göre, pek çok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan bekçi alım ilanları ile ilgili müjdeler adeta peş peşe geldi. Verilen bilgiye göre, 2023 yılı bekçi alımları tarihleri resmen belli olmuş ve başvuru dönemi başlamıştır. Bekçi olmak isteyenlerin, ilanları incelerek, gerekli belgelerini hazırlaması ve başvurularını yapması gerekmektedir. Adayların güvenlik görevlisi alımı için bir polis okul diplomasına sahip olmaları veya polis mesleği gerekliliklerini karşılamaları beklenmektedir. Fiziksel uygunluk ve sınavları geçme yeteneği de önemli bir rol oynar. Bu nedenle, adayların işe alım sürecinde ilan edilen tarihe kadar başvuruda bulunmaları ve bu şartları sağlamaları teşvik edilmektedir.
2023 yılı bekçi alımı tarihleri ne zaman? Bekçi alımı 2023 başvuruları için son başvuru tarihi ne zaman? İşte konu ile ilgili olarak verilen son dakika bilgileri... 2023 yılı için yayımlanan çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavı ilanına göre, adaylar 18 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular için e-Devlet şifresi ile "www.pa.edu.tr" adresinden giriş yapılması gerekmektedir. 2023 yılı bekçi alımları için 18 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirilecek başvurular kabul edilecektir. Adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması, en az 167 santimetre boyunda olması ve beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması gibi şartlar aranacaktır. 2023 yılı bekçi alımı için gerekli olan şartlar arasında, adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması, en az 167 santimetre boyunda olması, beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması, askerliğini yapmış olması, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye ya da siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmaması, 31 yaşından gün almamış olması ve başvuru yaptığı kent sınırları içinde ön başvuruların son günü itibarıyla son 1 yıldır ya da daha fazla zamandır ikamet ediyor olması gibi şartlar aranıyor.
2023 yılı bekçi alımları ile ilgili olarak adayların aranan nitelikler arasında en az lise ve dengi okul mezunu olması, en az 167 santimetre boyunda olması, beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması, askerliğini yapmış olması, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye ya da siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmaması, 31 yaşından gün almamış olması ve başvuru yaptığı kent sınırları içinde ön başvuruların son günü itibarıyla son 1 yıldır ya da daha fazla zamandır ikamet ediyor olması gibi şartlar aranıyor. Başvurular için son tarih olarak belirtilen 3 Şubat 2023 tarihine kadar "www.pa.edu.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak ön başvurular gerçekleştirilmesi gerekiyor.