Dört gözle dizilerin başlamasını bekleyenler dikkat! Tarih verildi: Yeni bölümler o gün başlıyor!













Kahramanmaraş merkezli deprem, 24 Ocak 2023'te Türkiye'de meydana geldi. Bu deprem 10 ilde hissedildi ve binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti, deprem nedeniyle verdiği kayıpların yasını tutmaya devam ediyor. 12 gündür, afet bölgesindeki çalışmalar sürerken, hala birçok insan kayıp. Deprem felaketi nedeniyle Türkiye'de milli yas ilan edildi ve televizyon kanalları, milli yas nedeniyle programlara ve dizilere ara verdi. Türkiye'nin ulusal yasını kutlama ve kayıplarımızı anma süreci olan milli yas, yaklaşık 7 gün sürdü. Milli yasa uygun bir şekilde davranış sergileyen televizyon sektöründe, dizi ve programlar da durduruldu.Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalmıştı. Ancak, afet bölgesindeki çalışmalar hala devam ediyor. Bu süre zarfında, televizyon kanalları normal programlarını yayınlamadılar. Bu durumda,nün normal program akışına dönmesi içintarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Dizilerin, yarışmaların ve diğer programların ne zaman yayınlanacağına ilişkin kesin bir tarih bulunmamaktadır. Ancak, genellikle benzer durumlarda televizyon kanallarısüresince programları tamamen durdurur veya belirli bir süre erteler. Bu nedenle, deprem nedeniyle ilan edilensüresince, televizyon kanallarının programlarına ara vermesi ve dizilerin, yarışmaların ve diğer programların yayınlanmaması beklenmektedir.Televizyon kanalları, deprem felaketi nedeniyle duyarlılık göstererek normal yayın akışını askıya alarak ulusal yasa uygun davrandılar. Yine de, afet bölgesindeki çalışmalar tamamlanmadan normal program akışına dönmenin uygun olmadığı düşünülebilir. Bu nedenle,veya televizyon kanalları tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı sürece, ne zaman dönecekleri konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, milli yas sona erdikten sonra normal yayın akışına geri dönülmesi beklenmektedir.