MEDYA
19 Şubat 2023 - 20:00

Dört gözle dizilerin başlamasını bekleyenler dikkat! Tarih verildi: Yeni bölümler o gün başlıyor!

Televizyon kanalları normal yayın akışına ne zaman döneceği konusunda resmi bir açıklama yapmazken, bazı haber kaynakları 20 Şubat Pazartesi gününü işaret ediyor. Star TV, FOX TV, Kanal D, ATV, TV8 ve Show TV gibi büyük kanalların 20 Şubat Pazartesi gününden itibaren normal yayın akışına dönecekleri tahmin ediliyor.

MEDYA
19 Şubat 2023 - 20:00
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Dört gözle dizilerin başlamasını bekleyenler dikkat! Tarih verildi: Yeni bölümler o gün başlıyor!
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Kahramanmaraş merkezli deprem, 24 Ocak 2023'te Türkiye'de meydana geldi. Bu deprem 10 ilde hissedildi ve binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti, deprem nedeniyle verdiği kayıpların yasını tutmaya devam ediyor. 12 gündür, afet bölgesindeki çalışmalar sürerken, hala birçok insan kayıp.

Deprem felaketi nedeniyle Türkiye'de milli yas ilan edildi ve televizyon kanalları, milli yas nedeniyle programlara ve dizilere ara verdi. Türkiye'nin ulusal yasını kutlama ve kayıplarımızı anma süreci olan milli yas, yaklaşık 7 gün sürdü. Milli yasa uygun bir şekilde davranış sergileyen televizyon sektöründe, dizi ve programlar da durduruldu.



deprem

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalmıştı. Ancak, afet bölgesindeki çalışmalar hala devam ediyor. Bu süre zarfında, televizyon kanalları normal programlarını yayınlamadılar. Bu durumda, televizyon sektörünün normal program akışına dönmesi için RTÜK tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Dizilerin, yarışmaların ve diğer programların ne zaman yayınlanacağına ilişkin kesin bir tarih bulunmamaktadır. Ancak, genellikle benzer durumlarda televizyon kanalları milli yas süresince programları tamamen durdurur veya belirli bir süre erteler. Bu nedenle, deprem nedeniyle ilan edilen milli yas süresince, televizyon kanallarının programlarına ara vermesi ve dizilerin, yarışmaların ve diğer programların yayınlanmaması beklenmektedir.

Rtük

Televizyon kanalları, deprem felaketi nedeniyle duyarlılık göstererek normal yayın akışını askıya alarak ulusal yasa uygun davrandılar. Yine de, afet bölgesindeki çalışmalar tamamlanmadan normal program akışına dönmenin uygun olmadığı düşünülebilir. Bu nedenle, RTÜK veya televizyon kanalları tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı sürece, ne zaman dönecekleri konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, milli yas sona erdikten sonra normal yayın akışına geri dönülmesi beklenmektedir.

EDİTÖR
İbrahim Bartan
İbrahim Bartan
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